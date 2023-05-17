Мнение: Медведева взломали?

В полдень выложил текст про то, что Дмитрий Медведев пропал, с 12 мая не пишет в свой Telegram-канал.

А уже в 13:28, через 67 минут в Telegram-канале зампреда Совбеза России появился новый текст. Но какой-то буднично-серый, скучный, без присущего блогеру Медведеву задора, драйва и ругательств.

Дословно: «Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность ещё в 2007-м. Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы.

И конечно, будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения.

P. S. Кстати, привет Макрону. По его логике, это тоже геополитический проигрыш России…»



отсюда

Может, канал Медведева взломали злоумышленники? А самого его лишили доступа к интернету? Или Дмитрий Анатольевич остепенился?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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