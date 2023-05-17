Мнение: Запрет трубопроводов из России, успехи геологоразведки и вековой запас газа

1. США продолжают методично курочить энергетику стран Евросоюза. Одном из следующих пакетиков санкций они собираются ввести запрет на импорт трубопроводного газа из России в Евросоюз. При этом могут пострадать как страны-русофобы, такие как Польша, так и страны, которые выступают резко против антироссийских санкций и перекрытия трубы, как например Венгрия (ссылка):



Страны G7 и ЕС собираются ввести запрет на импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где поставки ранее были сокращены.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, решение окончательно утвердят на саммите в Хиросиме, а ограничения затронут Польшу и Германию.

Кроме того, заблокированным может оказаться и нефтепровод «Дружба», который поставляет топливо в Германию и Польшу. При этом на сам объект нацелен Зеленский — по данным The Washington Post, без нефти он хочет оставить и Венгрию, уничтожив трубопровод.

Почему европейские сотрудники Госдепа так торопятся, понятно. Гарантий, что украинский режим сможет продержаться хотя бы год у них нет. Кроме того, возможно и политическое решение по закрытию украинского проекта, так как содержать Украину становится всё дороже (при этом что экономики главных спонсоров Киева, США и Великобритании, чувствуют себя всё хуже и находятся на грани рецессии и дефолта).

Также нет полной уверенности, что в следующем электоральном цикле проамериканские правительства стран Европы смогут подавить выступления европейцев, пребывающих в бешенстве из-за высоких цен, закрытия производств и прочих последствий участия Евросоюза в прокси-войне.

Поэтому американцы пытаются рвать связи Евросоюза с Россией в авральном режиме, пока не поздно. Рвать так, чтобы после неизбежного завершения Украинского кризиса эти связи Евросоюз не смог уже восстановить.

2. Недра России неистощимы. Несмотря на масштабный экспорт углеводородов в прошлом году, геологоразведка с успехом восполняет стоящие на балансе запасы. Кроме того, мы ведём разведку месторождений дефицитного на мировом рынке сырья (ссылка):



Как сообщил министр природных ресурсов Александр Козлов, “за прошедший год недропользованию удалось преодолеть сложность и достичь все ключевые показатели. План по доходам от добычи полезных ископаемых перевыполнен на 162%”.

Козлов заявил, что в 2023 году восполнение запасов углеводородов сохранится на уровне 2022 года, появятся “…предпосылки для создания газодобывающего кластера в Якутии… И прирост по золоту в Сибири будет”.

Министр пообещал «прорывной геологоразведки» по дефицитному сырью. “В плане уже стоит предоставление в пользование семи месторождений, где есть литий, ниобий, бериллий и тантал. А учитывая мировой спрос на такие ископаемые, российские проекты станут интересной инвестиционной картиной”, – заключил он.

3. Запасов газа в России у одного только Газпрома хватит на ближайшее столетие, геологи работают исправно, снижения показателя не ожидается (ссылка):

“Газпром” обладает запасами газа на 100 лет. На конец 2022 года извлекаемые запасы газа компании составили 35 трлн м3, заявил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков.

“Газпром” является лидером по запасам газа среди всех мировых компаний.

Ранее “Газпром” сообщал, что в 2022 году прирастил 529,2 млрд м3 запасов газа за счет геологоразведки. Таким образом, “Газпром” 18 лет подряд обеспечивает прирост запасов газа выше объемов добычи.

А ведь у нас по-прежнему крайне слабо исследован на предмет запасов углеводородов континентальный шельф, в особенности в Арктике.

Напомню, что США за много лет так и не смогли полностью перекрыть торговлю углеводородами из Ирана, у которого также одни из крупнейших в мире запасов нефти и газа. Конечно, Иран гораздо меньше России и находился вплоть до недавнего времени в гораздо более тяжёлой геополитической ситуации – фактически в полукольце врагов (американских сателлитов либо стран, напрямую оккупированных США военным путём). Поэтому иранская экономика от санкций заметно пострадала, хотя экономический рост там отнюдь не остановился.

У России же основная часть периметра наших рубежей – это границы с дружественными либо нейтральными странами. Мы непосредственно граничим с крупнейшей мировой экономикой и мастерской мира – Китаем. У нас теперь есть танкерный флот для поставок нефти в Индию, Пакистан и прочие страны Южной Азии, а также в Африку, в Южную Америку и в прочие места, где наши углеводороды готовы по хорошим ценам покупать.

Наконец, часть российской энергодобычи постепенно перенаправляется на обслуживание импортозамещающих производств и на развитие энергетики в сельской местности. Это процесс медленный, однако если мы проявим терпение, он сделает российскую экономику даже ещё более устойчивой, чем сейчас.