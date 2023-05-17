Мнение: Гениально!

Экое сокровище мне подсунул Ютуб! Что-то невероятное – и невероятно прекрасное. Совсем молодые (и живые!) Валентин Гафт и Олег Табаков, юбилей Константина Симонова. Капустник, по сути. Но в нем – юный Костя Райкин и 28-летняя Марина Неелова. Костик просто как бог, Неелова – близко к тому. Чистый восторг.

Интересно про “спектакли”. Хоть и пародии, но лично мне больше всего понравилась “таганка” – действительно интересно поставлено (блин, с такими-то гениальными актерами, конечно). А хуже всего, как ни странно, как бы сам “Современник” – советское занудство. Эх…