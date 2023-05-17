«Признан невменяемым»

В Тобольске школьника, обвиняемого в поджоге военкомата, отправили в психиатрическую больницу.



Тобольский военкомат. Фото: яндекс карты

Тобольский городской суд принял решение отправить 15-летнего школьника из Тобольска в психиатрическую больницу в поселке Винзили под Тюменью. Юноша обвиняется в попытке поджечь городской военкомат, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Решение суд принял 28 апреля на основании заключения судмедэксперта о том, что «несовершеннолетний нуждается в специальной медицинской помощи». В чем именно заключается эта помощь и на основании чего такой вывод был сделан, в сообщении не уточняется.

Адвокат подростка Юлия Сеитова рассказала «Новой газете», что по решению суда мальчика уже отправили в больницу. Причины такого решения адвокат комментировать отказалась. Источник в силовых структурах заявил, что подросток якобы признан невменяемым.

Парень обвиняется по статье о подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ). По версии следствия, вечером 23 февраля школьник пытался поджечь военкомат с помощью коктейлей Молотова. Его действия пресекли сотрудники ФСБ.

По данным местного издания 72.ru, подростка задержали 23 февраля в 100 метрах от здания, с собой у девятиклассника были несколько коктейлей Молотова и зажигалка. Парень был против проведения «спецоперации», жил с мамой, которая работает учительницей, и отчимом. Его родной отец на тот момент вернулся из Украины в отпуск.

25 февраля школьника отправили в СИЗО на два месяца. В середине апреля суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, о чем ходатайствовала его мать.

Мстислав Письменков

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