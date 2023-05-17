 

«Признан невменяемым»

17.05.2023, 1:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Тобольске школьника, обвиняемого в поджоге военкомата, отправили в психиатрическую больницу.


Тобольский военкомат. Фото: яндекс карты

Тобольский городской суд принял решение отправить 15-летнего школьника из Тобольска в психиатрическую больницу в поселке Винзили под Тюменью. Юноша обвиняется в попытке поджечь городской военкомат, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Решение суд принял 28 апреля на основании заключения судмедэксперта о том, что «несовершеннолетний нуждается в специальной медицинской помощи». В чем именно заключается эта помощь и на основании чего такой вывод был сделан, в сообщении не уточняется.

Адвокат подростка Юлия Сеитова рассказала «Новой газете», что по решению суда мальчика уже отправили в больницу. Причины такого решения адвокат комментировать отказалась. Источник в силовых структурах заявил, что подросток якобы признан невменяемым.

Парень обвиняется по статье о подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ). По версии следствия, вечером 23 февраля школьник пытался поджечь военкомат с помощью коктейлей Молотова. Его действия пресекли сотрудники ФСБ.

По данным местного издания 72.ru, подростка задержали 23 февраля в 100 метрах от здания, с собой у девятиклассника были несколько коктейлей Молотова и зажигалка. Парень был против проведения «спецоперации», жил с мамой, которая работает учительницей, и отчимом. Его родной отец на тот момент вернулся из Украины в отпуск.

25 февраля школьника отправили в СИЗО на два месяца. В середине апреля суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, о чем ходатайствовала его мать.

Мстислав Письменков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоджигатели

Кто бросает в военкоматы «коктейли Молотова» и какие сроки они получают

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03.23 / Мнение: Сталинский фильтр, очернители Отечественной войны и семициковщина в СССР

08.02.23 / Российские производители колбасных изделий надеются предотвратить рост цен

18.01.23 / Параллельная реальность? Карпович заявила о детях и продолжении отношений с Прилучным

30.05.22 / Я тебя арестую! – Личное мнение

07.03.22 / Скандалы: Хуже, чем в фильме ужасов

08.06.22 / Ах, эти черные глаза: 5 домашних техник, которые помогут естественным образом получить длинные ресницы

14.09.21 / Нежно-розовый и еще 4 варианта окрашивания волос, которые будут в моде осенью

05.10.22 / Не залезла – Личное мнение

30.10.20 / Гигантская медуза чуть не поглотила мужчину во время пробежки

19.01.22 / Мнение: Массаракш-и-массаракш

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика