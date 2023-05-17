Foreign Policy – устаревание ядерного арсенала и политическая обстановка могут вынудить Россию и США возобновить испытания

Устаревание ядерного арсенала и внутренняя политика могут привести к возобновлению Россией ядерных испытаний, пишет Foreign Policy. Аналогично могут поступить и США. И нынешняя геополитическая обстановка не позволяет надеятся на то, что обе стороны сядут за стол переговоров, чтобы минимизировать ядерные риски. Тем не менее и США, и Европе уже следует подумать о переговорных стратегиях с Россией после окончания украинского конфликта, говорится в публикации.



AP

После распада Советского Союза ни Россия, ни США не проводили ядерных подземных испытаний. В 1990-е годы РФ ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который также был подписан Соединёнными Штатами. Почти 30 лет спустя обе державы заменили испытания ядерных взрывных устройств комбинацией небольших экспериментов и компьютерного моделирования, которое изначально было частью разработки ядерного оружия и постоянно совершенствовалось, отмечает издание Foreign Policy.

Тем не менее для модернизации параметров ядерного оружия одних экспериментов может быть недостаточно и в таком случае ядерные взрывные испытания становятся необходимыми, отмечает автор статьи. Кроме того, существует проблема потенциального износа существующего оружия, поскольку устаревание его компонентов имеет неясные последствия. Ядерное оружие содержит уран и плутоний, обычные взрывчатые вещества, газообразный тритий, различные электрические и электронные компоненты и конструктивные элементы. Уран, плутоний и тритий радиоактивны, что ускоряет старение и их, и других компонентов.

Группа американских учёных, которые консультируют правительство США, в 2009 году не видели непосредственных проблем с повреждением от старения плутониевых шахт, обеспечивающих необходимую составляющую ядерного оружия для расщепления частиц. Однако большинство из предназначенных на сотню лет шахт существуют уже треть этого срока или больше и Пентагон хочет быть уверенным в боеготовности такого оружия, отмечает Foreign Policy.

По словам журналиста Foreign Policy, ещё одна причина для испытаний ядерных взрывных устройств заключается в разработке нового оружия. Соединённые Штаты и РФ в настоящее время совершенствуют свои ядерные силы, включая модернизацию средств доставки (ракеты) и замену некоторых частей боеголовок. В некоторых случаях возможна замена плутониевых шахт на более совершенные конструкции, что также может повлиять на работу оружия и может стать дополнительной причиной для испытаний.

Россия сталкивается с аналогичными вопросами, хотя существуют также и политические мотивы для проведения ядерных испытаний как внутри страны, так и на международной арене. Они особенно важны для РФ сейчас из-за длительной и дорогостоящей специальной военной операции на Украине. Желаемым впечатлением от проведения ядерных испытаний для Кремля будет демонстрация силы, однако это может быть воспринято как обострение конфликта на фоне отсутствия у РФ успехов на поле боя. Более того, если одна страна проведёт испытания, а другая — нет, то это может быть расценено оппонентом как слабость, пишет Foreign Policy.

Соединённые Штаты и РФ владеют подавляющим большинством ядерных вооружений. Две державы могли бы договориться об изъятии устаревших боеголовок из своих арсеналов, когда они достигнут некоторого порога непригодности к использованию. Восстановление плутониевых шахт дорого и потенциально опасно для людей и окружающей среды. Соединённым Штатам сложно увеличить их количество, а трудности РФ с военной техникой и истощением её ресурсов в ходе украинского конфликта могут подорвать её программу модернизации. Возможно, износ ядерного оружия мог бы привести к его сокращению и в конечном счёте к полной ликвидации, рассуждает автор статьи.

В распоряжении США и РФ находятся примерно по 1670 ядерных боеголовок; в резерве у США — 1938 единиц, а у РФ — 2815. При ежегодном сокращении ядерных арсеналов на 30 боеголовок через 50 лет количество ядерного оружия сократилось бы до нуля. Таким образом это соответствовало бы договорённостям шестой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия. Страны, не обладающие ядерным оружием, уже давно недовольны отсутствием прогресса в этой области, хотя он мог бы предотвратить гонку вооружений с Китаем.

Ни о чём из этого сейчас нельзя договориться, поскольку РФ связывает новый договор СНВ со своей спецоперацией на Украине. Однако в какой-то момент вооружённый конфликт закончится и РФ придётся пополнять свои обычные вооружения, что может привести к сокращению расходов. До тех пор США и Европе следует разработать переговорные стратегии для взаимодействия с послевоенной Россией, советует Foreign Policy.

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