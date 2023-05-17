 

Малахов ответил на слухи о его съемках в рекламе порошка

17.05.2023, 0:10, Новости дня
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Андрей Малахов – один из самых известных и узнаваемых телеведущих в стране. Неудивительно, что на просторах Интернета постоянно появляются новые слухи, связанные с шоуменом. С прошлого года публика активно обсуждает здоровье ведущего, подмечая даже мельчайшие изменения в его внешнем виде. А последние дни имя Малахова снова активно мелькает в Сети.

На этот раз общественность заговорила не о здоровье телеведущего, а о делах давно минувших лет. Пользователи Интернета массово вспомнили архивный рекламный ролик стирального порошка Tide и заявили, что отчетливо помнят на этих кадрах Андрея Малахова. По мнению многих, именно он произнес известную фразу “Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам”. Однако загвоздка в том, что на самом деле воспользоваться порошком телезрителям предлагал актер Владимир Тишко.

Андрей Малахов не смог пройти мимо бурных обсуждений и посвятил этому новый пост в своем телеграм-канале. Ведущий сделал репост реального ролика с участием Тишко и иронично назвал происходящее “теорией заговора”.

В следующем посте шоумен опубликовал комментарий пользовательницы, которая была уверена — именно Малахов снимался в завирусившемся ролике, пишет телеканал 360. “Не сошлись в цене. А они назло взяли двойника)”, – подшутил на эту тему телеведущий.


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