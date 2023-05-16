 

“Только не гробьте свое здоровье”: Лабковский сравнил ЕГЭ с похоронами

16.05.2023, 22:50, Новости дня
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Школьные годы накладывают отпечаток на дальнейшую судьбу, а полученные на уроках знания помогают практически в любом возрасте. При этом ажиотаж вокруг ЕГЭ не утихает из года в год. Многие выпускники период сдачи экзаменов воспринимают как главную часть жизни, и это совершенно зря, объяснил Михаил Лабковский.

“Только не гробьте свое здоровье”, — объявил специалист на лекции, посвященной сдаче ЕГЭ. По его словам, государственная итоговая аттестация не стоит жертв и нервных срывов, поскольку повод для этого не слишком подходящий.

В качестве примера Михаил Лабковский сравнил ЕГЭ с похоронами, помогая выпускникам верно расставить приоритеты. Психолог отметил, что не одобряет кропотливую зубрежку учебного материала в ущерб эмоциональной стабильности.

“Вам внушили, что ЕГЭ – важнейшее событие в вашей жизни. Да нет, конечно, даже женитьба – не важнейшее. Вот похороны… вот это будет важнейшее событие”, — цитирует эксперта gazetametro.ru.

Гуру психоанализа добавил, что тревожность в период сдачи экзаменов абсолютно бесполезна, а слишком жесткие рамки не дают расслабиться и чувствовать себя живым человеком. Михаил Лабковский уверен: накануне ЕГЭ лучше выполнять задачи привычным образом и разрешать себе лечь раньше спать, если организм требует.


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