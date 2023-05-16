Беспредельный простор для преследований за всё

Спасибо министру юстиции РФ.

РИА Новости (государственное информационное агентство) 13 мая сообщило:

«Статус иностранного агента следует давать также за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей, пояснил глава Минюста РФ Константин Чуйченко».

Справедливо! Тем более что Министерство юстиции — в переводе на русский — Ведомство Справедливости.

Но, к сожалению, это «РИА Новости» произвольно истолковало слова министра справедливости.

Вот натуральная речь Чуйченко:

«Что такое иностранный агент? Бытует мнение, что это привлечение к ответственности, да, наделение статусом. Ничего подобного. Это всего лишь, действительно, наделение статусом, который предполагает необходимость соблюдения этим человеком или этим лицом определенных поведенческих условий. И этот статус сейчас должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей».

Мутность и невнятность всегда создают беспредельный простор для толкований. Не будь этот Чуйченко Министром Справедливости Российской Федерации, следовало бы сказать, что это речь косноязычного человека с явными проблемами в логическом мышлении.

Судите сами:

«Да, наделение статусом. Ничего подобного. Это всего лишь, действительно, наделение статусом».

Тут сам чёрт ногу сломит. Но поскольку Чуйченко, повторим, МС РФ, его речь вызывает искренний восторг.

Мы в восхищении!

Кто-нибудь по наивности спросит, что такое «наши духовно-нравственные ценности»?

Ответ, как всегда, надо искать на самом верху. Но в данном случае не в Библии, а чуть ниже: в пункте 91 Указа Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»:

91. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну».

Мы тут подчеркнули три слова, чтобы вы, читая наспех, не проскочили мимо гуманизма и милосердия, тем более что эти понятия сейчас практически изъяты из государственной политики; они стали лишними.

Осталась малость.

Теперь мудрость слов министра Чуйченко депутаты превратят в поправку к закону об иноагентах, а следователи и прокуроры используют для возбуждения уголовных дел.

А про лишние слова в п. 91 президентского Указа никто, вероятно не вспомнит. Тот, кто их туда вписал, сейчас, небось, сам жалеет.

Александр Минкин

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