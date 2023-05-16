Отвлекаем внимание на брови и свежие губы: избавляемся от признаков усталости на лице за восемь шагов

Весной особенно не хочется выглядеть уставшей и бесцветной, даже если много работы и спать некогда вообще. Недосып накладывает свой след на нашу внешность, поэтому злоупотреблять этим не стоит. Но что делать, если если вы вчера поздно легли, а сегодня рано встали? Вот восемь действенных советов, чтобы освежить облик, стереть усталость с лица и продержаться до конца рабочего дня.

Итак, как избавиться от усталости?

Добавьте сияния

Кожа – вот что в первую очередь страдает от недосыпа. От усталости лицо кажется расплывчатым, опухшим, безжизненным, поэтому именно с кожи надо начинать утренний макияж. Умываемся, наносим привычные ухаживающие средства и достаем косметичку с декоративной косметикой. Там обязательно должен быть праймер, который помогает оживить кожу. Праймер специально разработан для поддержания тонуса, дает дополнительный заряд витаминов и увлажнения, а входящие в состав мерцающий пигмент придает то самое сияние.

Цветные консилеры

Темные круги обрамляют глаза? Отеки? Мешки под глазами? Это очевидные признаки усталости, которые можно визуально нивелировать с помощью консилера. Лучше, если у вас будет в наличии пара оттенков, например, желтый, который гасит синеву, и зеленый против красноты. Если у вас под глазами наблюдаются пурпурные круги, то затонировать их поможет средство оранжево-лососевого цвета.

Обычно консилеры базовых оттенков продаются одной палаткой, но если такую найти не удалось, купите обычную помаду и наносите ее кисточкой похлопывающими движениями на нижнее веко.

Классический консилер

Осветлить темные круги под глазами можно с помощью простого консилера на один-два тона светлее вашей кожи. Текстура такого средства должна быть очень тонкой, шелковистой, ведь его задача не утяжелять мешки под глазами, а отвлекать, делать взгляд чистым и открытым.

Тональный крем

Когда нам не нравится цвет нашей кожи, она слишком тусклая или бледная, мы наносим наш любимый тональный крем. Однако плотная текстура крема только усугубит внешний вид при недосыпе и усталости. Крем превратится в маску, которая усугубится дальнейшим нанесением румян и теней для век. Чтобы привести кожу лица в чувство, лучше отдать предпочтение ВВ и СС кремам, которые дают более легкое покрытие, насыщают кожу витаминами, оказывают легкое лифтинговое действие. Если вы не хотите отказываться от привычного тонального крема, выбирайте более воздушную текстуру без высокого содержания масел. Больше увлажнения.

Тушь

Тушь – неотъемлемая часть макияжа. Мы обожаем ее за создание выразительного, драматичного взгляда. Но если вы чувствуете себя очень уставшей, от драмы следует отказаться, потому что хорошо подкрашенные, густые ресницы бросают на веки дополнительную тень. А там уже есть мешки, не забываем. Но без туши тоже нельзя, поэтому используем только удлиняющую, без дополнительного объема. Взгляд должен быть максимально открытым. Или вообще откажитесь от черной туши, используйте коричневую или графит. Цветная тушь также неуместна.

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Оптическое мошенничество

Как бы сильно вы ни любили темные яркие тени, сегодня лучше отложить их в сторону и достать светлые оттенки, например, бежевый, персиковый, телесный, розоватый. Все оттенки должны быть теплые, желательно, с небольшим мерцанием, он добавит блеска глазам. Если у вас красные глаза, не паникуйте. Секрет светлых теней натуральных оттенков в том, что они как бы вытягивают нижнюю часть лица, делая белок глаз более крупным и четким. Так работает оптическая иллюзия в макияже.

Если есть белый карандаш – еще лучше. Подведите им нижнюю часть века вместе со слизистой, хорошо прорисовывая пространство между ресницами. Не забудьте наложить немного пигмента на внутреннюю часть глаза.

Мягкий румянец

Многие девушки используют бронзатор для придания коже легкого золотистого оттенка, будто бы пару часов нежились под ласковым весенним солнышком. Но бронзатор – не друг уставшей, серой коже, он только подчеркнет провалы глаз и опустившиеся уголки губ. Пока отложите, для него еще придет время. А вот для мягких кремовых румян нежных розовых оттенков наступает звездный час. Они придают свежесть и сияние продолжительной морозной прогулки.

Уход за губами

При недосыпе и усталочти губам тоже приходится несладко, они пересыхают и теряют упругость, потому что кровь как следует не приливает. Сегодня любимой матовой помадой не пользуемся. Только ухаживающие бальзамы или фруктовые блески для губ с легким пигментом, все-таки цвет губам придать нужно, подчеркнуть их.

Уход за бровями

Если на макияж еще есть силы и немного времени, посвятите его укладке бровей, которые всегда привлекают внимание. Аккуратный, ярко выраженный изгиб создает выражение лица, отвлекает взгляд от уставших, красных глаз. Брови – это их оправа. Придайте форму с помощью карандаша или теней, хорошо растушуйте, чтобы рисунок не выглядел грубо и неаккуратно. Сверху нанесите капельку геля или немного воска для укладки.