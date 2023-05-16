Скандалы: «Ужасно все»: жители Ярославля продолжают критиковать транспортную реформу

Результаты транспортной реформы продолжают осложнять жизнь для ярославцев

Несмотря на многочисленные жалобы, власти Ярославля, судя по всему, не торопятся решать проблемы. По словам жителей Ярославля, неудачная транспортная реформа не облегчила жизнь горожан, а наоборот, усложнила. Больше всего претензий у ярославцев к неработающим кондиционерам в «новых и комфортабельных» автобусах, как их описывают представители власти.

«В вечерний час пик 12 мая в автобус на маршруте 19к набилась толпа людей. Салон нового «Яавтобуса» был заполнен целиком. В +20 градусов на улице в салоне и так душно, на окнах открывается только небольшая форточка. Вместо того, чтобы включить климат контроль, который так обещали и расхваливали власти на старте транспортной реформы, водитель включил печку. Батареи, установленные вдоль салона, были очень горячими. Прикоснуться было больно. Шпарило, как в 30 градусов!»

— написала женщина в паблике «Жесть Ярославля».

В комментариях жители города заметили, что аналогичную ситуацию можно наблюдать и на других маршрутах. Пользователи Сети также сравнили поездку в автобусах в Москве, отметив, что в столице России кондиционеры работают всегда.

Ранее СМИ рассказали, как губернатор Ярославской области Михаил Евраев «сдал в плен» транспортную систему региона перевозчикам из Санкт-Петербурга.

Петр Кузнецов