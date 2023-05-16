 

Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Антивоенный комитет Израиля не может жить в воюющей стране

16.05.2023, 21:45, Разное
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Антивоенный комитет Израиля в знак протеста против агрессивной политики Нетаньяху решил переехать в Россию. Невозможно жить в воюющей стране, резюмировал комитет.
Как минимум часть членов желает добиться отмены статуса иностранных агентов и вернуться в Россию на заработки.

"Исламский Джихад" по этому поводу заявил "Это не наши".

Источник: Colonel Cassad


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