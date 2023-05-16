Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Антивоенный комитет Израиля не может жить в воюющей стране

Антивоенный комитет Израиля в знак протеста против агрессивной политики Нетаньяху решил переехать в Россию. Невозможно жить в воюющей стране, резюмировал комитет.

Как минимум часть членов желает добиться отмены статуса иностранных агентов и вернуться в Россию на заработки.

"Исламский Джихад" по этому поводу заявил "Это не наши".

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