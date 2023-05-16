Стартовали продажи нового кроссовера Haval Thunder Dragon с низким расходом топлива

Марка Haval сообщила о начале продаж на рынке Китая новых кроссоверов Thunder Dragon 2023 и увеличенной версии Max.

Официальная премьера транспортных средств прошла в минувшем месяце. Оба автомобиля могут похвастаться гибридной системой, а также современным дизайном кузова. Кроме того, начальная цена паркетника Thunder Dragon начинается от 1,71 млн рублей. Под капотом установили 1,5-литровый турбированный мотор с электродвигателем. В зависимости от комплектации, запас хода на электротяге составит от 52 до 110 км.

Средний расход топлива на кроссовере Thunder Dragon достигает 5,3 литра. Модель оснащена подогревом кресел, зеркал, а также вентиляцией сидений. На передней панели установили увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Остальные детали пока умалчиваются.