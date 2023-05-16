 

Стартовали продажи нового кроссовера Haval Thunder Dragon с низким расходом топлива

16.05.2023, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Марка Haval сообщила о начале продаж на рынке Китая новых кроссоверов Thunder Dragon 2023 и увеличенной версии Max.

Официальная премьера транспортных средств прошла в минувшем месяце. Оба автомобиля могут похвастаться гибридной системой, а также современным дизайном кузова. Кроме того, начальная цена паркетника Thunder Dragon начинается от 1,71 млн рублей. Под капотом установили 1,5-литровый турбированный мотор с электродвигателем. В зависимости от комплектации, запас хода на электротяге составит от 52 до 110 км.

Средний расход топлива на кроссовере Thunder Dragon достигает 5,3 литра. Модель оснащена подогревом кресел, зеркал, а также вентиляцией сидений. На передней панели установили увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Остальные детали пока умалчиваются.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11.21 / Мнение: Буревестник напряженности?

01.12.22 / Пригожин собрал вопросы петербуржцев к губернатору Беглову накануне прямой линии

03.08.22 / Прокремлевские политики бьют тревогу – эмбарго на российскую нефть грозит обернуться беспорядками в Восточной Германии

14.07.21 / К российским олимпийцам впервые с 1988 года приставят “компетентных сотрудников”

26.03.23 / Мнение: Любовь к доносам или “гражданская активность”

19.07.22 / “В нем есть частичка моего финансирования”: бизнесмен Пригожин рассказал о взаимоотношениях с группой “Ленинград”

03.05.21 / Подслушанный разговор: Ходченкова и Молочников о дружбе и работе

23.02.23 / ОАЭ впервые войдут в число 20 крупнейших экономических партнеров России

19.12.21 / Женщина показала, как за одно мгновение можно преобразиться до неузнаваемости и у нее получилось

27.07.22 / Мнение: Мост

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика