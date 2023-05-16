В РФ начались продажи минивэна Voyah Dream EV

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16.05.2023, 21:40, Разное
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В РФ поступил в продажу новый минивэн Voyah Dream EV.

Приобрести роскошную версию минивэна можно по цене от 9,9 рублей. В обновленном исполнении автомобиль отличается решеткой радиатора, светодиодными фарами, а также панорамным люком. Отличить новинку Voyah Dream EV можно по хромированным вставкам на кузове, а также объемному капоту. Что касается интерьера салона, то новинка имеет три экрана. Здесь установили кожаные кресла с вентиляцией, подогревом и массажем.

Под капотом минивэна Voyah Dream EV установлены два электромотора, которые суммарно выдают 435 л.с. мощности. Разгон до сотни составит 5,9 секунд, тогда как предельная скорость минивэна ограничена на уровне 200 км в час. Ранее анонсировали, что запас хода автомобиля составит 482 километра без подзарядки.


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