 

“Деструктивный образ жизни”: бросающая школу дочь Глюкозы пытается привлечь внимание

16.05.2023, 21:37, Новости дня
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Старшей наследнице именитой блондинки совсем недавно исполнилось 16 лет, а она уже прославилась на всю страну. Увы, не редким талантом и выдающимся интеллектом, а скандальным поведением. Певица Глюкоза не раз мелькала в прессе из-за дочки Лидии, которая успела назвать себя небинарной персоной, со свистом вылелеть из престижной гимназии и перекрасить волосы едва ли не во все цвета радуги.

К тому же в этом году девушка активно бросает школу, потому как девять классов почти окончены, а продолжать обучение до 11-го нет желания. Дочурка Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя Глюкозы, — Прим.ред.) грезит работать и отдохнуть от уроков. Устала, бедняжка.

Психотерапевт Наталья Шляпужникова заявила, что это классический пример того, как ребенок пытается привлечь внимание близких родственников. Якобы певица Глюкоза недостаточно посвящает себя ребенку, что в итоге выливается в различные заморочки.

“Звездные родители считают, что их дети должны быть идеальны сами по себе, с помощью няни и тех, кто их воспитывает. Но так бывает отнюдь не всегда. И дети начинают вести деструктивный образ жизни”, — цитирует специалиста Пятый канал.

Эксперт заключила, что певица Глюкоза должна проводить больше времени с дочерью Лидией. Вот только будет ли она это делать — большой вопрос.


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