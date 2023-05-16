Губернатор Воробьев представил методы поддержки участников СВО и их семей в Подмосковье

Среди обязательных мер поддержки – первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, а также на продленку в школах, компенсация платы за ЖКУ, освобождение от платы за детский сад, льготы по транспортному налогу и путевкам в оздоровительные лагеря, льготное питание детей участников спецоперации, которые учатся в 5-11 классах в школах или средних профессиональных образовательных учреждений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку региональный информационный центр – именно там обрабатываются все обращения, в том числе, участников СВО и их близких с горячей линии 122, почты губернатора, портала «Добродел», соцсетей, чат-бота «Мы рядом».

Андрей Воробьев рассказал, что, кроме таких мер поддержки, как бесплатное питание, запись в секцию, школу, детский сад, а также выплаты, получение удостоверения ветерана боевых действий, есть еще то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами. «Это берут на себя наши волонтеры и главы – например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», – отметил он.

Губернатор также подчеркнул, что в Подмосковье контрактникам выплачивают по 200 тыс. рублей, помимо этого, был разработан комплекс мер для детей участников спецоперации: освобождение от платы и зачисление вне очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в школах и колледжах, продленка, свободное посещение кружков и секций. Кроме того, предусмотрена бесплатная помощь на дому для пожилых родителей, а также психологическая и юридическая консультации. Также функционирует центр реабилитации «Ясенки», где участникам СВО помогают восстанавливаться.

В Подмосковье создана сеть муниципальных центров поддержки участников спецоперации. Региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» откроется в Красногорске 1 июня – там будут применены самые инновационные практики.