 

Губернатор Воробьев представил методы поддержки участников СВО и их семей в Подмосковье

16.05.2023, 21:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Среди обязательных мер поддержки – первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, а также на продленку в школах, компенсация платы за ЖКУ, освобождение от платы за детский сад, льготы по транспортному налогу и путевкам в оздоровительные лагеря, льготное питание детей участников спецоперации, которые учатся в 5-11 классах в школах или средних профессиональных образовательных учреждений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку региональный информационный центр – именно там обрабатываются все обращения, в том числе, участников СВО и их близких с горячей линии 122, почты губернатора, портала «Добродел», соцсетей, чат-бота «Мы рядом».

Андрей Воробьев рассказал, что, кроме таких мер поддержки, как бесплатное питание, запись в секцию, школу, детский сад, а также выплаты, получение удостоверения ветерана боевых действий, есть еще то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами. «Это берут на себя наши волонтеры и главы – например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», – отметил он.

Губернатор также подчеркнул, что в Подмосковье контрактникам выплачивают по 200 тыс. рублей, помимо этого, был разработан комплекс мер для детей участников спецоперации: освобождение от платы и зачисление вне очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в школах и колледжах, продленка, свободное посещение кружков и секций. Кроме того, предусмотрена бесплатная помощь на дому для пожилых родителей, а также психологическая и юридическая консультации. Также функционирует центр реабилитации «Ясенки», где участникам СВО помогают восстанавливаться.

В Подмосковье создана сеть муниципальных центров поддержки участников спецоперации. Региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» откроется в Красногорске 1 июня – там будут применены самые инновационные практики.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.23 / Украинский министр Ткаченко объявил о «депушкинизации» страны

08.11.21 / “Разукрасим этот серый день”. Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа

22.04.21 / “Полетели”. Артистка Monatik Corporation Nino Basilaya презентовала клип, снятый в одесском клубе. Видео

29.12.20 / Россия разрешила поставку томатов из Узбекистана и Азербайджана

08.12.21 / Саакашвили отказался продолжать лечение

27.01.21 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 млн

09.01.22 / Россия является стороной в конфликте на Донбассе, а не посредником – Боррель

30.11.21 / 30 ноября Ирак выполнит последний рейс для вывоза своих граждан из Беларуси

03.03.21 / Обновлённый кроссовер Audi Q5 начнут продавать в РФ с 15 марта 2021 года

04.01.22 / Президент Мавритании заразился коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика