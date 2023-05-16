Белок помогает худеть и растить мышцы, но не все источники одинаковы: 10 белковых продуктов, которые стоит избегать

О том, что потребление белка помогает худеть, знают уже, наверное, все: во-первых, у него высокий термический эффект, помогающий сжигать калории, во-вторых, белок – строительный материал для мышц, и если много тренироваться, то увеличивающиеся мышцы сами собой будут вытеснять из тела лишний жир. Ну и в-третьих, белок очень сытный сам по себе, а значит, вы быстро насыщаетесь и не переедаете. Но есть очень большая разница между, например, порцией отварной куриной грудки и куриными ножками, зажаренными в хрустящей острой панировке. Последние, помимо порции протеина, принесут организму лишние сахар, соль и неправильные жиры. Но если бы плохие источники белка ограничивались только жареной курицей.

Сладкая “белковая” овсянка

Самая обычная овсянка уже сама по себе является источником белка, количество которого удваивается, если вы готовите ее с использованием коровьего молока. Но проблема в том, что на ее коробке нет надписи “белковая”. Зато такую надпись можно найти на упаковках овса недобросовестных производителей – неопытный приверженец здорового питания заплатит за эту надпись больше денег, а в итоге получит ту же овсянку с добавлением протеинового порошка, изрядно приправленную сахаром и ароматизаторами. Одна порция “белковой” овсянки может содержать 10 граммов белка и такое же количество добавленного сахара. В то время как общие калории этой разовой порции подходят для еды, количество добавленного сахара – нет.

Вместо этого попробуйте приготовить белковую овсянку дома, просто добавив в свою кашу ложку протеинового порошка (без сахара) и свежие фрукты для естественной сладости.

Жареная курица

Несмотря на вкус и хороший источник белка, жареная курица печально известна высоким содержанием жира и натрия. В то время как одна куриная грудка без кожи содержит менее восьми граммов жира, кожа, панировка и жарка в качестве способа приготовления добавляют к этому количеству более 10 дополнительных граммов. Это приводит к значительной разнице в калориях и может затруднить похудение.

Вместо жареного цыпленка выбирайте варианты, приготовленные на гриле, запеченные или обжаренные на улице, чтобы уменьшить количество дополнительного жира, а еще чаще наслаждайтесь белым мясом, чем темным.

Протеиновый коктейль

Готовый к употреблению протеиновый коктейль, который можно достать из холодильника и пить на ходу, может быть очень удобным. В этой категории есть несколько вариантов с высоким содержанием белка, которые сдерживают калории, но вы можете быть удивлены, увидев добавленный сахар в некоторых вариантах. Коктейль с 30 граммами протеина вносит большой вклад в здоровое спортивное питание, но когда этот белок поставляется вместе с 25 граммами добавленного сахара, уж лучше его избегать, получая белок из других источников.

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Коктейли могут стать отличным перекусом или дополнением к еде, но перед следующей покупкой проверьте их пищевую ценность. Ищите варианты с менее чем пятью граммами добавленного сахара и не менее 15 граммами белка для лучшего баланса питательных веществ.

Колбаски

Этот довольно распространенный продукт можно найти на тарелках людей в любое время дня – колбаски можно есть на завтрак, обед и ужин. Если они сделаны из качественного мяса, то являются хорошим источником белка, но при этом не помогают, а мешают худеть. Особенно это касается свиных колбасок, в одном грамме которых может содержаться гораздо больше жира, чем протеина. А еще они зачастую изрядно приправлены не только огромным количеством соли, но и сахара тоже.

К счастью, выбор индюшиных или куриных колбасок вполне может быть здоровым выбором, главное – следите за количеством соли в составе, а также желательно, чтобы в них не было добавленного сахара. Способ приготовления тоже играет роль – приготовленные на гриле, такие колбаски и сосиски будут куда полезнее тех, что пожарены на сковороде с большим количеством масла.

Протеиновые батончики

Удобство, сладость и большое количество белка – все это есть в протеиновых батончиках. Это и еще более 400 калорий на порцию, большую часть которых составляет добавленный сахар.

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Но, конечно, не все батончики являются плохим выбором – просто нужно очень внимательно читать состав. Если вам попадется вариант с минимумом сахара, а лучше с его полным отсутствием, а также с не менее чем тремя граммами клетчатки, смело можете его купить и съесть без чувства вины перед своей фигурой.

Салями

Салями, как и большинство других мясных колбас и деликатесов, является обработанным продуктом. Их подвергают консервированию, солению или копчению для продления срока годности – такая обработка также имеет тенденцию улучшать вкус и текстуру, что делает вяленое мясо популярным, но не очень полезным источником белка.

В отличие от тех же деликатесов из индейки, салями имеет более высокое содержание жира, и, соответственно, является высококалорийным продуктом. Конечно, такая колбаса привлекательна не только вкусом, но и тем, что не требует никакой подготовки и может быть подана различными способами. Однако если вы пытаетесь похудеть, можно заменить салями индюшиной или куриной колбасой, а также ветчиной. Эти варианты содержат меньше жира и калорий и обеспечивают такое же удобство, как и салями.

Жареный бекон

Удивительно, как много людей, старающихся придерживаться правильной диеты, раз от раза “прокалываются” во время завтрака: они едят яичницу с жареным беконом и искренне полагают, что получают свою полезную и полноценную дневную порцию протеина! На самом деле бекон – всего лишь еще одно мясо с высоким содержанием жира, количество которого равно количеству белка. Вы правы, это лучше, чем соотношение, наблюдаемое в колбасе, но ненамного. Свиной бекон – самый распространенный сорт и вариант с наибольшей жирностью.

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Для похожего вкуса и текстуры попробуйте бекон из индейки. Но помните – хотя эта замена сократит количество калорий и жиров, а также сможет обеспечить больше белка на грамм, это все еще пища с высоким содержанием натрия. Из-за этого лучше избегать всех форм бекона и чаще выбирать менее обработанное мясо.

Йогурт с каким-либо вкусом

Есть обычный йогурт, а есть греческий, в котором гораздо больше белка и меньше жира. Но любой из них становится плохим источником белка, если в составе обнаружится огромное количество добавленного сахара.

Но если простой йогурт не кажется вам вкусным, вы можете добавить вкус самостоятельно – ягоды, фрукты, орехи и даже горький шоколад, которые вы добавите сами, будут более хорошим выбором, чем покупка уже сладкого йогурта.

Протеиновое печенье

Традиционно печенье не является источником белка, но сегодня вы можете найти варианты, искусственно обогащенные протеином. Теоретически это звучит великолепно: наслаждаться любимым лакомством, пополняя запас белка в организме. Но на практике вы можете быть разочарованы, узнав, что эти протеиновые печенья хоть и содержат клетчатку, но все же оставляют желать лучшего с точки зрения питательной ценности, а еще содержат в составе много сахара и лишних калорий. Гораздо лучше будет съесть одну-две штучки самого обычного печенья, когда вам этого захочется, а белок получить отдельно из какого-нибудь менее калорийного источника.

Сосиски

Сосиски нравятся и взрослым, и детям, их, как и колбаски, можно есть на завтрак, обед и ужин, они просты в приготовлении, а еще они бывают из любого мяса, чаще всего – сразу из нескольких видов. Как и в случае с другими обработанными мясными продуктами, сосиски содержат столько же жира, сколько и белка, или даже больше – особенно свиные и говяжьи.

Конечно, сосиски очень вкусные, но они могут затруднить потерю веса. Еще их принято есть с хлебом – просто положив его на тарелку, поджарив в тостере или сделав хот-дог с продолговатой булочкой, а также с различными соусами, которые могут быть в несколько раз калорийнее сосиски и хлеба вместе взятых.