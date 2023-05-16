 

Телефоны Apple iPhone были признаны намеренно “устаревшими”

16.05.2023, 21:05, Разное
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Французская организация Halte lObsolescence program (HOP), которая обвиняет Apple в намеренном “устаревании” своих продуктов, начала расследование. Об этом пишет Apple Insider.

HOP утверждает, что программа ремонта Apple разработана таким образом, чтобы затруднить пользователям бренда ремонт своих гаджетов. В свою очередь, это побуждает клиентов покупать новые гаджеты вместо того, чтобы чинить свои старые. Руководство Apples гласит, что при обращении в техслужбу пользователь должен указать серийный номер, чтобы для ремонта гаджета можно было использовать только сертифицированные для него детали.

Согласно программе Halte lObsolescence, Apple может ремонтировать свои продукты только у авторизованных поставщиков. Программа также накладывает ограничения на использование несертифицированных компонентов в устройствах. Это означает, что iPhone и некоторые другие устройства не могут быть отремонтированы. Они становятся “устаревшими”, даже если имеют незначительные неисправности.


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