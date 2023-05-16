Раскрыта дата презентации новых складных смартфонов Samsungs

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16.05.2023, 21:05, Разное
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Компания Samsung объявила, что представит новое поколение складных смартфонов раньше, чем планировалось изначально. SamMobile сообщает, что южнокорейская компания обычно представляет свою линейку Galaxy Z в августе. Однако в этом году это произойдет в июле.

Источник утверждает, что анонс складных устройств Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 состоится 26 июля 2023 года. Презентация в этом случае пройдет в Сеуле, столице Южной Кореи.

Продажи новых устройств, по предварительным данным, могут начаться 11 августа. Samsung, согласно ранним сообщениям, решил представить новые устройства раньше, чтобы компенсировать низкие продажи полупроводников. Источники, знакомые с ситуацией, считают, что успешные продажи нового поколения складных смартфонов могут повлиять на финансовые результаты компании за третий квартал.

Следующие смартфоны Samsung будут иметь шарниры, изготовленные по новой технологии. Это должно сделать сгиб дисплея менее заметным. Эти устройства также будут оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2.Ранее “Газета.Ru” сообщала, что Samsung представит свой аналог ChatGPT в 2023 году.


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