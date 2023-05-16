В РФ начались продажи доступного смартфона Samsung Galaxy A24

В РФ поступил в продажу новый недорогой смартфон Samsung Galaxy A24.

Приобрести девайс можно от 22 тысяч рублей. Аппарат предусматривает 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. Также доступна версия с 6 гигабайтами ОЗУ, однако цена увеличится до 24 тысяч рублей. Новый смартфон Galaxy A24 оснащен мощным восьмиядерным процессором Helio G99 со встроенным видеочипом. О размерах смартфона свидетельствует 6,5-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц.

С тыльной стороны установлена тройная камера с главным датчиком 50 мегапикселей. Об автономности смартфона свидетельствует аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт.