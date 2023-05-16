 

Дешевый способ приготовить окрошку: рецепт на все времена

16.05.2023, 20:16, Новости дня
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Корреспонденты интернет-издания “Подмосковье сегодня” нашли в комментариях на просторах Сети дельный рецепт на все времена. Работает он безотказно, правда, порой страдает качество пищи. Итак, дешевый способ приготовить окрошку — просто не класть в нее дорогие ингредиенты.

“Окрошка может вполне обойтись и без редиса. А вот без огурцов не то. Смешайте все, что обычно добавляете, и не почувствуете ее отсутствие”, — напомнила о практичном решении Камила П.

Разумеется, у всего есть мера. Окрошка, состоящая из одного только кваса, отдельным блюдом являться не будет. Впрочем, как отметили журналисты, и этот напиток тоже подскочил в цене, так что реально дешевый способ приготовить окрошку — это получить ингредиенты в подарок. Расплатиться можно будет искренней благодарностью.

Между тем на фоне увеличения стоимости продуктов заговорили о резком подорожании бензина АИ-95. Как пишет сайт VSE42.RU, цена выросла до исторического максимума. Ну, тут ради экономии остается разве что на велосипед пересесть или пешком больше ходить, чтобы заодно уже не до окрошки было.

Если рационально сэкономить не получается, впору задуматься о планировании бюджета. Портал URA.RU с отсылкой на мнение финансиста предлагает регулярно откладывать 5-10% зарплаты, чтобы сформировалась “подушка безопасности”. Возможно, для тех, кто следует этой рекомендации, дешевый способ приготовить окрошку когда-нибудь утратит актуальность.


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