 

Новый законопроект обяжет россиян, владеющих ценными иконами, добровольно передать их церкви

16.05.2023, 19:53, Разное
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В Госдуму внесён новый законопроект, согласно которому физические и юридические лица, владеющие иконами стоимостью от 100 тысяч рублей, будут обязаны добровольно передать их во владение РПЦ. За сокрытие икон и удержание их в личном владении будет предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьёй о хищении предметов, имеющих особую ценность.

Авторы инициативы руководствуются тем же принципом, что и банки.

«Банковские карточки, как мы все знаем, являются собственностью учреждения, а клиенту лишь выдаются в пользование. Так же и с иконами – по понятным причинам это собственность, можно сказать, высших сил, то есть их официальных представителей в нашем государстве, я имею в виду православную церковь», – говорит один из составителей закона, депутат Вилиор Петровский.

Согласно тексту документа, после своевременной передачи иконы в пункт сбора культурных ценностей регионального (районного) отделения РПЦ, будет составлен акт, в соответствии с которым можно будет получить до 5% её стоимости баллами на Пушкинскую карту. Россияне, сдавшие от 5 икон или хотя бы одну икону, имеющую особую ценность (оценивающуюся от 1 млн рублей), получат благодарность от регионального митрополита на фирменном бланке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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