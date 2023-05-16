Йеллен вновь предупредила Конгресс о риске дефолта 1 июня

Министр финансов США Джанет Йеллен направила второе письмо лидерам Конгресса, в котором предупредила, что федеральное правительство не сможет выполнить свои обязательства к 1 июня, если потолок долга не будет повышен.

В своем письме г-жа Йеллен заявила, что “мы по-прежнему считаем, что Министерство финансов, скорее всего, не сможет выполнить все свои обязательства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке потолка долга до начала июня, а возможно, и до 1 июня”.

В начале мая министр финансов направил письмо, аналогичное этому, лидерам Конгресса. Большинство республиканцев выступают против повышения потолка долга без бюджетных реформ. Палата представителей контролируется Республиканской партией. Джо Байден, президент США, готов обсуждать с Конгрессом сокращение расходов, но не “под угрозой дефолта”. Он рассказал о достигнутом прогрессе 13 мая 2013 года.