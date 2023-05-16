 

Йеллен вновь предупредила Конгресс о риске дефолта 1 июня

16.05.2023, 19:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр финансов США Джанет Йеллен направила второе письмо лидерам Конгресса, в котором предупредила, что федеральное правительство не сможет выполнить свои обязательства к 1 июня, если потолок долга не будет повышен.

В своем письме г-жа Йеллен заявила, что “мы по-прежнему считаем, что Министерство финансов, скорее всего, не сможет выполнить все свои обязательства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке потолка долга до начала июня, а возможно, и до 1 июня”.

В начале мая министр финансов направил письмо, аналогичное этому, лидерам Конгресса. Большинство республиканцев выступают против повышения потолка долга без бюджетных реформ. Палата представителей контролируется Республиканской партией. Джо Байден, президент США, готов обсуждать с Конгрессом сокращение расходов, но не “под угрозой дефолта”. Он рассказал о достигнутом прогрессе 13 мая 2013 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02.23 / В РСТ указали на беспрецедентный рост продаж летнего отдыха в России

18.02.22 / Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео

26.05.21 / Даже в холодильнике все должно быть по фэн-шуй: как хранить продукты, чтобы домочадцы были здоровы физически и духовно

10.06.21 / Снимаем лак с ногтя за секунду: нужно засунуть палец в волшебную баночку

09.08.22 / Мнение: О чете «поуехавших» Галкиных… Жить захочешь — не так раскорячишься?

01.02.23 / Найдено простое объяснение «снежному человеку»

11.02.22 / Дочь Евгении Брик в сентябре поделилась последним фото с матерью

12.01.22 / Норвежские учёные пояснили, почему ожирение может привести к раку

19.01.23 / Измену не скрыть: союз принца Уильяма и Миддлтон оказался на грани распада

08.01.23 / Мнение: Кремль проболтался

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика