Мнение: Равноудаление иноагентов

Блогер Илья Варламов и бард Семён Слепаков подали вчера в суд, требуют снять с них статус иноагентов. Это продолжение волны исков от нашей неверной богемы — несколькими днями ранее начали оспаривать свои статусы певица Земфира и юморист Максим Галкин.

Являются ли креативные критики нашего «режима» иноагентами по сути, или это всего лишь обидный ярлык для инакомыслящих?

Разумеется, являются, это классические иноагенты. Идёт прокси-война США против России. Часть этой войны проходит на информационном фронте. Иноагенты сидят в окопах с другой стороны и по мере сил вредят нам.

Отрицание этого очевидного факта иноагенты строят на тезисе «иноагентов не существует». Дескать, условные господа Слепкин и Галпаков просто честно высказывают свою точку зрения, вот и всё. Однако тезис «иноагентов не существует» нелеп, он подходит только для внутреннего употребления в креативном кругу. Он опровергается, например, тремя простыми соображениями:

1. Российский закон об иноагентах — калька с аналогичного американского закона.

2. Наши «пропагандисты», включая и вашего покорного слугу, не только существуют, но и якобы разжигают в русских все возможные пороки, причём настолько эффективно, что после захвата Кремля сторона добра намерена первым делом учинить жестокую расправу над блогерами и журналистами.

3. Информационная война — древняя часть военного дела. Вот гастаты с копьями, вот отряд лучников, а вон там, в блестящем шлеме, боевой пропагандист, готовится рассказать гражданам что-то интересное про спартанцев.

Таким образом, условный певец, который публично посыпает Россию проклятиями и выкрикивает на сцене речёвки наших врагов, несомненно является иноагентом, то есть находится под зарубежным влиянием.

Механизм этого влияния устроен так. Нам по наследству от СССР досталась богемная прослойка, карьеру в которой делают исключительно по блату. Чтобы стать популярным певцом, режиссёром, телеведущим и так далее, надо или родиться в правильной семье, или влиться в творческую среду, выстроив тесную дружбу с правильными людьми. Злые языки говорят, что дружба должна быть непременно телесной, однако это не является обязательным условием — вполне достаточно быть своим в доску, ходить на общие праздники и неутомимо участвовать в ритуалах взаимных поглаживаний.

Люди, которые пришли к успеху в богемной тусовке — завсегдатаи теле- и радиопередач — не всегда отличаются ярким талантом, но практически всегда обладают развитыми социальными навыками и очень чутко прислушиваются к мнению своего окружения. При этом привычка думать и сомневаться артисту даже мешает — артист должен быть смел, эмоционален и абсолютно уверен в себе. Таким образом, вполне естественно, что богемная прослойка единодушна, живёт по принципу «куда все, туда и я».

Так исторически сложилось, долго рассказывать почему, что наша богемная прослойка презирает Россию и боготворит США. Поэтому, когда прокси-война США против России перешла в горячую фазу, запустилась следующая реакция:

1. Америка гневно завопила из всех мегафонов, возмущаясь действиями России. Это была информационная поддержка санкций, часть экономического блицкрига.

2. Богемная прослойка некритично начала повторять за американцами их истеричные лозунги.

3. Условный иноагент обнаружил, что всё его окружение находится в изменённом состоянии сознания, показывает пальцем в сторону Кремля и истошно кричит.

4. «Куда все, туда и я». Условный иноагент подхватил общий крик, выставил обвиняющий палец в сторону Кремля и тоже начал кричать.

С мозгами, повторюсь, у иноагентов редко бывает хорошо, для успешной карьеры в богемной среде мозги не нужны. Однако примитивный полуживотный расчёт у иноагентов всё же был, так как политика политикой, а зарабатывать на красивую жизнь как-то надо. Расчёт был следующим: вот сейчас мы все поднажмём, Россия рухнет, и мы окажемся на стороне победителей, получим должности и звания. Примерно как Владимир Маяковский и Максим Горький после 1917, когда их партия пришла к власти в России.

Ставка не сработала, Россия оказалась сильнее США. А дальше иноагенты обнаружили себя в очень неприятной ситуации. Они продолжали беспечно тратить деньги, полагая, что с недели на неделю экономика России рухнет, русскую армию разобьют на поле боя, а полчища голодных россиян наденут кастрюли, чтобы выйти на митинг у Кремля. Но экономика России не рухнула, и деньги у иноагентов постепенно подошли к концу. Заработать новые деньги в Израиле затруднительно, надо что-то предпринимать, чтобы платить по долгам.

Можно было бы с недовольным лицом вернуться в Россию, благо уголовные дела на большую часть иноагентов не заведены, но тут возникает новая сложность. Основной источник дохода для иноагентов — это когда друзья, занимающие должность директора по маркетингу в полугосударственном Газмясе, приглашают выступить на корпоративном празднике. Так как эти корпоративные господа тоже являются частью богемной прослойки, никаких моральных препятствий к тому, чтобы помочь своему человечку заработать, у них нет. Однако официально иметь дело с иноагентом, тем более платить ему деньги совершенно невозможно: будет скандал. Аналогичным образом невозможно ни выделить из бюджета деньги на критику сети велодорожек в регионе, ни оплатить съёмку очередного арт-хауса. Между иноагентами и бюджетной кормушкой вырос непреодолимый барьер.

Раньше можно было попытаться получить деньги тайно, через фирмы-прокладки и третьих лиц, но сейчас это крайне чревато. Каждый артист, каждый околобогемный паразит из госструктуры — это ведь ещё и свита, и друзья-знакомые, и как минимум десятки осведомлённых о происходящем людей. Попытайся смухлевать, и государство немедленно узнает, что артисту N в госкорпорации G выдали за выступление такую-то сумму, замаскировав её под оплату сценического инвентаря. Сейчас, в 2023, причастных к таким схемам государство с большой радостью нахлобучит.

Также теоретически можно получать гонорары чёрным налом от богатых людей, но тут есть проблема: если бы богатые люди хотели обеспечивать артистам красивую жизнь из собственного кармана, они могли бы сделать это и в Израиле. Вся суть боли иноагентов в том, что их лишили доступа к бюджету, который они долго почитали своей законной кормушкой.

Наконец, иноагентам сложно уже даже найти площадку под своё выступление. Распорядители концертных залов, пронаблюдав несколько показательных порок, выстроили в голове нехитрую цепочку: пригласил иноагента — получил проблемы, вплоть до закрытия площадки. Дружба дружбой, но лишаться работы или бизнеса ради того, чтобы иноагент мог с комфортом платить по кредиту за золотой унитаз, никто не хочет.

Сейчас иноагенты пошли в последнюю атаку. Они собираются заявить в суде, будто никакими иноагентами не являются, так как у суда нет видеозаписи, на которой посол США передавал бы им пачку долларов из рук в руки. В случае победы они вернутся в Россию, чтобы снова сесть на потоки бюджетных денег.

Сомневаюсь, что у них получится на этот раз. Иноагенты действительно являются иноагентами, это медицинский факт. Чтобы оспорить свой статус, выставив чёрное белым, их адвокатам придётся заняться крючкотворством, придраться к каким-нибудь формальным несовершенствам закона. Может быть, несколько лет назад и получилось бы. Но в условиях, когда и государство, и благодарная публика с большим интересом следят за происходящим в залах суда, такое невозможно. Каждая попытка махинации будет неизбежно заканчиваться ударом линейки по рукам.

Полагаю, эти судебные процессы войдут в историю, как очередной этап по оздоровлению России. Двадцать лет назад Владимир Путин провёл равноудаление олигархов, после чего те вынуждены были навсегда уйти из большой политики. Теперь идёт операция по равноудалению иноагентов.

Хочешь выступать в России, сидеть в телевизоре, получать деньги от друзей из госкорпораций? Тогда не работай на нашего врага. Работаешь на нашего врага? Улетай в Израиль, желаю тебе удачи освоить тамошние бюджеты.