 

Мнение: Новый Пояс Богородицы

16.05.2023, 19:22, Разное
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Кремль разводится с интеллигенцией и женится на народе

«Развод» на глазах теряющей всякие ориентиры российской власти с российской же интеллигенцией продолжается – по инициативе самой власти. Гопота из питерских подворотен, взявшая на хапок страну и ее несметные богатства в начале «нулевых», долгое время пыталась корчить из себя «цивилизованных людей» и даже «покровителей искусств», но, когда стало по-настоящему припекать – плюнула и заметалась в панике, добираясь до корней своего лагерно-крестьянского миропонимания – «умри ты сегодня, а я завтра» и «пропадай моя телега, все четыре колеса»

Яркое проявление охватившего Кремль безумия – его решение бросить «Троицу», икону Андрея Рублева, буквально в толпу – в тщетной надежде таким образом сподвигнуть народные массы защищать режим. Очевидно, что главная цель выставления Рублева «на поклонение паломникам» – иррациональная вера в то, что простой народ сначала потечет приобщиться к святыне, а потом, вдохновленный, ломанется на призывные участки и в военкоматы – подписывать контракт и бить ворогов. «Понять это нельзя, в это можно только верить».

Ну-ну. Безусловно, ни один вменяемый образованный человек никогда не согласится так рисковать величайшим произведением древнерусского искусства: забирать его из музея, где соблюдаются все необходимые условия для сохранности, и выставлять в церкви, где она будет постоянно подвергаться разрушительным воздействиям. И главное – зачем?? Всякий, кто хотел, всегда мог прийти в Третьяковку и поклониться иконе там.

Но передача «Троицы» РПЦ – это еще и символический акт: власти считают, что интеллигенция (в основном – атеистическая) ее «предала», и потому она теперь демонстративно станет опираться на «глубинный народ» напрямую; хочет «ле мужик» толпиться перед «святым изображением» в культовом сооружении – пусть толпится, от мужика – польза, он послужит отличным пушечным мясом; а от яйцеголовых, которых как ни корми, всё смотрят на Запад – один вред. Пусть теперь плачут по своей «древнерусской иконописи» и жалуются своим западным коллегам и кураторам – властям плевать и на все эти доски с намалеванными на них странными фигурами, и на все стенания бесполезных знаек про какое-то там «искусство».

Из той же серии – развод гопников с интелями – и очередная серия арестов «за измену Родине» среди ученых-физиков, вроде недавнего ареста новосибирского ученого Звегинцева за публикацию статьи о газовой динамике в иранском (!) научном журнале. Власть таким образом почти одновременно демонстрирует разрыв и с гуманитарной, и с технической интеллигенцией; в основе запальчивое – «вы все предатели, я теперь буду опираться на народ как он есть!»

Есть ли перспективы у такого союза? Поскольку власть ожидает получить от народа налог в самой страшной форме – не деньгами, а кровью – ее оптимизм вполне можно поставить под сомнение. Народ, судя по общественным настроениям, совсем не так уж жаждет убивать и умирать – он вполне предпочел бы намного более мирные развлечения. На чем вообще основана идея, что светлая «Троица» побудит кого-то на участие в кровавой бойне? Похоже, такая мысль могла прийти только совсем не умному человеку, находящемуся в полном отчаянии.

Источник: Размышления вольного социолога


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