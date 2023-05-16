Скандалы: Команда Кочеткова начала судебный бой с Лондоном

Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска российского бизнесмена Сергея Науменко к министерству транспорта Великобритании о признании незаконным ареста суперъяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов

Суперъяхта Phi была задержана в территориальных водах Великобритании в рамках исполнения антироссийских санкций в марте прошлого года. Быстроходное алюминиевое судно стоимостью около 38 млн фунтов стерлингов является третьей по величине яхтой, построенной компанией Royal Huisman. На нём среди прочего есть винный погреб и бассейн с пресной водой.

В посвящённой спецоперации статье издание Financial Times сообщило , что яхта принадлежит владельцу оператора связи «Мотив» Виталию Кочеткову. Формально она записана на компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в государстве Сент-Китс и Невис, находящемся в восточной части Карибского моря и состоящем из двух островов. Номинальным владельцем был назван российский бизнесмен Сергей Науменко.

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В ходе задержания судна в доках на востоке Лондона занимавший на тот момент пост главы минтранса Великобритании Грант Шэппс назвал яхту «иконой российской власти» и записал видеоролик в TikTok, в котором заявил, что владелец Phi – «олигарх и товарищ» политиков из России. В августе 2022 года британская газета The Sunday Times рассказала о поданном Сергеем Науменко иске к Гранту Шэппсу. По сведениям издания, истец среди прочего обвинил чиновника в клевете.

Накануне лондонская газета Daily Mail опубликовала статью о начале предварительного рассмотрения иска Сергея Науменко в Высоком суде Лондона. Судья заслушал аргументы адвокатов, представляющих истца и нынешнего министра транспорта Марка Харпера. Слушание дела по существу назначено на июль.

Бухта на Невисе

«Октагон» выяснил, что истец, фигурирующий в документах суда как Сергей Георгиевич Науменко, с большой долей вероятности является ближайшим бизнес-партнёром Виталия Кочеткова. Основной актив последнего – базирующаяся в Екатеринбурге телекоммуникационная компания «Мотив». Она зарегистрирована в ЕГРЮЛ как юридическое лицо ООО «Екатеринбург-2000».

32-процентная доля актива принадлежит британскому предприятию Glenfield Management Limited Liability Partnership. По данным коммерческого реестра Великобритании, в нём есть два участника – зарегистрированные на острове Невис фирмы Amerton Group Limited и Sheraton Business Limited. В качестве лица со значительным контролем с правом на 25–50 процентов избыточных активов британского предприятия указан родившийся в августе 1961 года гражданин России Сергей Науменко. Он приобрёл этот статус в ноябре 2021 года и таким образом стал одним из бенефициаров «Мотива».

Glenfield Management Limited Liability Partnership воспользовалась правом не публиковать полный бухгалтерский отчёт о ведении бизнеса, поэтому судить об объёмах проходящих через предприятие денежных потоков невозможно. Международные компании в сфере корпоративного консалтинга поясняют , что британские предприятия с правовой формой Limited Liability Partnership (LLP) сами по себе не являются налогоплательщиками в Великобритании. Обязанность платить налоги возникает только у их участников. Однако если участники таких фирм зарегистрированы в офшорах, то и они могут избежать такой обязанности.

Уральская пристань

В российском окружении Виталия Кочеткова есть только один партнёр, имя, фамилия и отчество которого полностью совпадают с данными лица, подавшего иск к британскому правительству. Ранее Сергей Георгиевич Науменко числился учредителем трёх екатеринбургских строительных компаний. В настоящее время он занимает должность директора екатеринбургского ООО «Евромаркет», основным видом деятельности которого является «деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров». В регистрационных данных в качестве электронной почты предприятия указан адрес [email protected], привязанный к сайту компании «Мотив».

Этот же электронный адрес приводится в регистрационных данных многих других предприятий Кочеткова. Ключевое из них – ООО «Фининвест». Как ранее сообщал «Октагон», в 2020 году 95-процентной долей компании владела британская фирма Glenton Projects. Её участниками были Amerton Group Limited и Sheraton Business Limited, а бенефициаром – сам Виталий Кочетков. Причём в коммерческом реестре Великобритании Кочетков был записан как держатель паспорта Кипра.

Ещё одна связь – наличие в составе учредителей «Евромаркета» Олега Онегина. Последний также выступает совладельцем ассоциированного с командой Кочеткова агентства «Русбизнесньюс».

«Октагон» попытался получить комментарий у представителей ООО «Евромаркет», однако дозвониться по указанному в ЕГРЮЛ номеру телефона не удалось.

Украинский след

Среди связанных с Amerton Group Limited и Sheraton Business Limited предприятий есть и другие неожиданные лица. Юрлица с острова Невис являются участниками британской компании Eurolab Services LLP. Бенефициаром последней в коммерческом реестре Великобритании указан украинский бизнесмен Андрей Пальчевский.

В открытых источниках говорится, что Пальчевский – основатель и финансовый директор клиники Eurolab. В 2010 году он занимал должность первого заместителя министра Украины по делам семьи, молодёжи и спорта. В 2020-м он баллотировался на пост городского головы Киева. Тогда же политик возглавил партию «Победа Пальчевского».

Андрей Пальчевский ведёт блоги, в которых допускает крайне грубые выражения в адрес президента Владимира Путина и российской власти в целом.

Деньги на выборы

Команда Виталия Кочеткова сегодня как никогда нуждается в дополнительном финансировании. Как ранее писал «Октагон», её представители зарегистрировались для участия в праймериз в ряде одномандатных округов по выборам в гордуму Екатеринбурга.

В настоящее время Кочетков контролирует большинство голосов в муниципальном парламенте. Но своей главной цели – установить контроль над крупнейшим муниципальным предприятием «Водоканал» – за прошедшие после последних выборов пять лет его команда не достигла. В связи с этим бизнесмен заинтересован в сохранении влияния на городскую политику на следующую пятилетку.

Губернатор Евгений Куйвашев согласовал список кандидатов, гарантирующий равномерное представительство в следующем созыве всех представленных в Екатеринбурге элитных групп.

Однако соратники Кочеткова выдвинулись в некоторых округах, отведённых для других политиков.

Наиболее яркий пример – выдвижение на праймериз по округу № 19 против лидера группы коммунальных бизнесменов Алексея Вихарева действующего депутата Тимофея Жукова. Глава региона подверг последнего критике за распространение недостоверной информации о преднамеренном поджоге неизвестными уральских лесов.

В округе № 21, который в губернаторском списке закреплён за главврачом Свердловской областной стоматологической поликлиники Мариной Харитоновой, предприниматель поддержит действующего депутата от КПРФ Андрея Пирожкова.

Собеседники издания ожидают, что представители Кочеткова будут теснить согласованных кандидатов и по ряду других округов как в ходе праймериз, так и на основных выборах. Предполагается, что часть из них будут выдвигаться от оппозиционных партий.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оказался не в состоянии противостоять планам команды Кочеткова и в случае успеха последней рискует потерять контроль над следующим созывом гордумы.

Константин Джултаев

Оригинал материала: “Октагон”