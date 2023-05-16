 

Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Прилеты “Кинжалов” в Киеве

16.05.2023, 19:05, Разное
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Видео прилетов двух "Кинжалов" в Киеве. Поражена ЗРК "Пэтриот". Второй прилет, как пишут, пришелся по терминалу аэропорта Жуляны.

По некоторым данным, отстрел всего боекомлпекта одной из батарей ЗРК "Пэтриот" был связан именно с попыткой защититься, когда стало понятно, что целью "Кинжала" были позиции ЗРК. Но то ли ВКС РФ использовали обманки, то ли "Пэтриот" оказался не эффективен, в итоге сразу же после отстрела более двух десятков ракет, по позициям спокойно прилетел "Кинжал". Ну а массовый пуск против одной ракеты возможно стал следствием паники на позициях.

ВСУ традиционно заявили, что все сбили, ну а традиционные прилеты видимо сами собой случились.
А ведь еще несколько лет назад отечественная либерастия называла "Кинжалы" мультиками.

Источник: Colonel Cassad


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