 

OnePlus готовит недорогой флагманский смартфон OnePlus 12

16.05.2023, 19:04, Разное
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В Сети опубликовали подробности о новом смартфоне OnePlus 12, который до сих пор не представлен публике.

В настоящее время разработчики активно тестируют возможности встроенной камеры. Кроме того, ряд инсайдеров ранее указали, что для нового флагманского смартфона могут задействовать топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 8 Gen 3. С учетом встроенного оптического зума планируется добиться улучшения качества фотографий и видеозаписей.

Вместе с тем в компании пока умалчивают любые характеристики данного девайса. Официальная премьера смартфона OnePlus 12 состоится в начале будущего года. Цена смартфона будет рассекречена после премьеры.


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