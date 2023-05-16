OnePlus готовит недорогой флагманский смартфон OnePlus 12

В Сети опубликовали подробности о новом смартфоне OnePlus 12, который до сих пор не представлен публике.

В настоящее время разработчики активно тестируют возможности встроенной камеры. Кроме того, ряд инсайдеров ранее указали, что для нового флагманского смартфона могут задействовать топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 8 Gen 3. С учетом встроенного оптического зума планируется добиться улучшения качества фотографий и видеозаписей.

Вместе с тем в компании пока умалчивают любые характеристики данного девайса. Официальная премьера смартфона OnePlus 12 состоится в начале будущего года. Цена смартфона будет рассекречена после премьеры.