 

Как уговорить ребенка поехать на дачу: советы специалистов

16.05.2023, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Загвоздки бывают разные, но зачастую банальные — не с кем гулять, нечего делать, слабый сигнал Сети. Портал “Вести Подмосковья” выяснил у экспертов, как уговорить детей поехать на дачу, если они протестуют.

Специалисты советуют, прежде всего, понять причину, по которой дача не устраивает чадо. Затем следует хотя бы частично попытаться удовлетворить потребности ребенка. Например, если у него нет компании за городом, можно разрешить отпрыску взять на дачу друга из обычного окружения.

При этом желательно заинтересовать ребенка какими-то дачными планами и вовлечь в них. Это гораздо лучше и целесообразнее, чем грозно настаивать на необходимости поездки. Если же юному наследнику или наследнице дача категорически не нравится из-за отсутствия Интернета, как вариант, все-таки подключить его хотя бы на время. Тем более что “Царьград” сообщает об улучшении скорости трафика.

Возможно, детей на даче получится увлечь совместным хобби или мастер-классами по интересам. А еще можно организовать короткие семейные поездки с садовой территории в формате мини-путешествий.

Отметим, что родителям не стоит забывать о безопасности ребенка на даче. Впрочем, и дома за ним нужен контроль. Как пишет “Радио 1”, недавно двухлетний малыш выпал из окна девятого этажа в Москве. Поэтому при любых обстоятельствах и при любой погоде за детьми необходимо наблюдать во избежание неприятностей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03.22 / Кайли Дженнер и Трэвис Скотт изменили имя сына через полтора месяца после его рождения

11.11.21 / «Беларусьавиа» начнёт предоставлять услуги прыжков с парашютом для иностранных туристов

11.07.22 / Дата выборов была объявлена спикером парламента Шри-Ланки

05.12.21 / Не можешь победить — пересчитай

23.11.22 / Республиканцы пытаются ограничить помощь Украине за счёт выигранного большинства в палате представителей

08.12.21 / Доктор назвал два варианта окончания пандемии

22.04.21 / Росстат будет считать зарплату россиян в копейках

24.04.23 / Скандалы: «Сила страха работает»

15.12.22 / Черная пленка на окнах и стульчак на унитазе: миллионер Шуфутинский рассказал о своем райдере

16.12.22 / Испанский аристократ уничтожил три ветряных генератора в пригороде Мадрида

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика