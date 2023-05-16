 

Женское лицо СВО

16.05.2023, 18:46, Разное
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Воронежские СМИ нашли новый ракурс для разговора о происходящем в Украине: они рассказывают о женах и матерях бойцов.

Региональные власти по всей РФ примерно с середины марта 2023 года развернули широкомасштабную кампанию по агитации новых кандидатов для поступления на контрактную службу.

То же происходит и в Воронежской области: практически все госСМИ теперь выходят с «шапками», где перечисляются всевозможные льготы и выплаты (федеральные и региональные) тем, кто подпишет контракт.

В СМИ регулярно появляются истории матерей и жен участников СВО, в которых те рассказывают о «переполняющем чувстве гордости» за своих мужчин.

Вот, например, многодетная мать из Грибановки (депрессивный райцентр на востоке региона), 54-летняя Ольга Юрина, рассказала о том, как она — волонтер со стажем — недавно впервые лично повезла «гуманитарку» в зону СВО через Белгородскую область.

«Воюют не ради наград. Не попрятались. Когда Родина позвала, вышли защищать нас с вами. После поняла, что ради этих ребят горы сверну», — рассказала волонтерка, чей сын, 24-летний Максим, провел два месяца в зоне СВО.

После этой поездки Ольга снова вернулась к привычным делам: сбору посылок в зону боевых действий и плетению маскировочных сетей.

А вот мнения супруг бойцов, участвующих в СВО, — жительниц областного центра Софьи Холодовой и Марии Яковенко:

— Я, безусловно, горжусь им, как и каждым бойцом, который участвует в СВО. Там — настоящие мужчины, — отметила первая.

— Я горжусь своим мужем, он защищает свою страну, делает большое дело. Для меня он герой, — добавила вторая.

А между тем

воронежские матери и жены нередко лично получают награды за своих детей и мужей, погибших во время СВО. Например, в канун Дня Победы жительница Бутурлиновского района Ирина Зайцева приняла из рук главы района Юрия Матузова орден Мужества, которым был посмертно награжден сын Роман, погибший в ноябре 2022 года на территории Луганской области.

Примерно в это же время — в начале мая — за погибшего в зоне СВО в начале декабря 2022 года мобилизованного из села Рождествено Лискинского района Евгения Галкина орден Мужества получили его мать, Любовь Галкина, и супруга Оксана.

Наверное, для кого-то это горе — тоже повод для гордости…

Алексей Ключев

Источник: Новая газета


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