Мнение: Сбер в Крыму, два пути для Турции и поставки российской нефти в Пакистан

1. В Крыму открылись первые отделения Сбера, в начале мая – в Ялте, а вчера также в Севастополе. До конца года Сбер собирается открыть ещё несколько офисов в крупнейших городах Крыма и распределить по Крыму сеть банкоматов (ссылка):



9 лет назад, в 2014 году, Сбербанк отказался от прихода в Крым из-за угрозы введения западных санкций. Теперь опасаться уже нечего, санкции в любом случае введены. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Как я много раз говорил, время работает на нас. Ещё лет 30, и мы забудем про Украинский Кризис, как про неприятный сон.

2. Профессор Александр Скоробогатов комментирует ситуацию после первого тура президентских выборов в Турции (ссылка):



Эрдоган не выиграл в первом туре и, как результат, может не выиграть вообще. Несколько соображений на этот счет:

Как в любой бывшей империи, в Турции присутствует желание «сделать османов снова великими», к чему и стремился до сих пор Эрдоган. Возвращение мечети в Святую Софию; вмешательство в войну в Сирии; борьба с курдами как внутри, так и за пределами страны; фрондерство по отношению к Западу; и даже упавшая турецкая лира — это все об этом;

Но, как минимум, со времен Ататюрка в Турции сильна и линия на построение светского национального государства, ориентированного на сотрудничество с Западом. И его нынешний тезка — представитель турецкого религиозного меньшинства — как раз выражает эту линию.

Какой вариант выгоднее нам? Можно сказать «оба хуже». Российская империя воевала с Османской империей больше, чем с кем бы то ни было другим. Так же и сейчас имперские амбиции с турецкой и российской стороны будут неизбежно наталкиваться друг на друга. С другой стороны, возвращение турецкого блудного сына в западную систему в качестве ее послушного члена — это ее усиление. Все же «османский вариант» в нынешних условиях для России предпочтительней. Не сам по себе, а как форма раскола в стане врагов. Так что, если новый Кемаль встанет у руля, это скорее добавит нам проблем на наших южных рубежах;

Есть и фактор личности. Эрдоган давно знаком с Путиным и, вообще, у него должок за сохранение власти и, возможно, жизни во время недавней попытки переворота, и, понятно, мстительный настрой по отношению к их западным организаторам. У его основного соперника таких личных привязанностей не имеется;

В случае смены власти в Турции обнадеживать может лишь «национализм» нового лидера. Его предшественники накануне и во время ВОВ воздерживались от агрессии в отношении СССР, руководствуясь больше соображениями благополучия турецкого народа, чем дружбой с тогдашним европейским гегемоном. Дай Бог, и сегодняшние националисты будут мыслить в таком ключе.

Лично я поставил бы небольшую сумму на господина Эрдогана: два к одному или даже три к одному. Во-первых, он объективно лидирует. Во-вторых, он действующий президент Турции. Наконец, за последние десятилетия Реджеп Эрдоган продемонстрировал невероятные таланты по удержанию власти. Сейчас, когда у него на руках неплохие карты, он имеет все шансы победить.

3. Россия начала поставлять нефть ещё в одну крупную страну (ссылка):

​​Пакистан закупил первую партию нефти из России

Пакистан разместил свой первый заказ на российскую нефть со скидкой в рамках новой сделки, заключенной между Исламабадом и Москвой, сообщил министр нефти страны, при этом один груз будет доставлен в порт Карачи в мае.

Покупка Пакистана дает России новый рынок сбыта своей нефти, добавляя к растущим продажам Москвы в Индию и Китай, поскольку она перенаправляет объемы с западных рынков, где ее нефть была запрещена после конфликта на Украине, пишет Reuters.

Нефть со скидкой дает столь необходимую передышку бедному Пакистану перед лицом кризиса платежного баланса и критически низких валютных резервов. Импорт энергоносителей составляет большую часть внешних платежей страны.

В рамках сделки Пакистан будет покупать только сырую нефть, а не рафинированное топливо, при этом ожидается, что импорт достигнет 100 000 баррелей в день, если первая сделка пройдет гладко, сообщил министр Мусадик Малик.

Примечательно, что с Пакистаном сразу договорились о торговле не в пакистанских рупиях, а в китайских юанях (ссылка). Если договорённости будут выполнены, то в торговле с пакистанцами у России не должно возникнуть тех проблем, которые возникли в торговле с Индией (а именно накопления больших запасов индийских рупий, которые нам особенно не на что тратить, из-за того, что Индия пока что производит мало интересных для России товаров).

Также напомню, что Индия и Пакистан — конкуренты. Это значит, что ни одна из стран не захочет натягивать отношения с Россией, пытаясь требовать скидок на нашу нефть. Надёжный доступ к нефти — важное конкурентное преимущество, так что и Индия, и Пакистан однозначно настроены на глубокое и честное сотрудничество с Россией.