 

Мнение: Крамольная книга

16.05.2023, 18:01, Разное
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Эрнст – следующий

Еще один пример, как в РФ плюют в лицо “слишком умникам”.

Из тг-канала моего старого знакомца Калачева:
“В Москве на пять суток арестовали студента-историка, который читал в метро книгу воспоминаний офицера СС Петера Ноймана «Черный марш».

Бдительные пассажиры обратили внимание на фотографию офицера в нацистской форме на обложке и вызвали полицию.
Студента обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики.

В обратившей на себя внимание книге рассказывается о службе автора мемуаров в СС во время с 1938-й по 1945-й годы.
На обложке издания чёрно-белая фотография офицера в эсэсовской форме.
Эмблема СС на каске офицера не заретуширована.

Сам Владимир заявил в суде, что не разделяет идей нацизма, а книгу читал как исторический источник.
Тем не менее самый гуманный в мире суд назначил ему пять суток административного ареста, а изьятую книгу постановил уничтожить.

“Чёрный марш” – литературная обработка дневников Ноймана, известна как признанное свидетельство о зверствах нацистов. Переведена на русский языки, издана в России” (КАЛАЧЕВ).

Что прежде всего бросается в глаза в этом, с позволения сказать, “деле”? НАРОЧИТЫЙ АБСУРД. “Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”. По сути, с точки зрения агонизирующего режима вина студента есть, причем несомненная: она в том, что он вообще ЧИТАЛ. Читал в метро! Это вызывающее и абсолютно недопустимое поведение в стремительно глупеющей стране. Он читал. ЗАЧЕМ?? Да еще – мемуары какого-то немецкого офицера. Что он хотел этим сказать? Что все кругом дураки, да? Так вот – на, получи! Пять суток для начала. Скажи спасибо, что не 5 лет!

Это – безусловное глумление над “умниками”. Никого даже не смутило, что по представленной логике за “демонстрацию нацистской символики” надо бы посадить заодно и всех оставшихся в живых авторов и участников сериала “Семнадцать мгновений весны”, равно и как и зрителей сего шедевра. Там ведь практически каждая серия – сплошная демонстрация нацистской символики! Не забыть отправить в кутузку еще и Эрнста вместе со всем руководством Первого канала – за то, что пару лет назад они совершили вообще немыслимое – сделали нацистскую символику в эпопее про Штирлица еще и ЦВЕТНОЙ!

Но уверен, что многие при этом считают режим “в своем праве”: ведь именно “умники” (а кто ж еще?) – подвели страну! Говорили, что у правящей гопоты есть чудесные вундерваффли, весь мир в труху – а на деле?! Где вундерваффли, умники? Отвечать!! Вы все – предатели, вас не на пять суток, вас всех сгноить надо!

И сгноят.

Источник: Размышления вольного социолога


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