Скандалы: Мужа «королевы марафонов» Блиновской обвинили в сокрытии налогов

Следствие предъявило обвинение Алексею Блиновскому по делу о пособничестве в сокрытии налогов и легализации доходов

По данным столичного СКР, обвинения Блиновскому предъявили по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, санкция — до 3 лет заключения), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств в особо крупном размере, санкция — до семи лет заключения). В СК полагают, что Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, использовала схему «дробления» бизнеса. Благодаря этому она занизила полученные доходы и не уплатила за 2019–2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей.

«Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц», — говорится в сообщении.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании Блиновскому меры пресечения.

По данным телеграм-канала Shot, супруги Блиновские за год зарабатывали около миллиарда рублей. На Алексея Блиновского зарегистрировано 13 компаний (ювелирный дом, горнодобывающее предприятие, машиностроительное производство и другие). Теперь Блиновского могут отправить под домашний арест, — так же, как ранее арестовали его жену.

Напомним, Елену Блиновскую, торговавшую местами на своих «марафонах желаний» по цене от 10000 до 285000 рублей, посадили под домашний арест до 26 июня по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Она отбывает арест в своём роскошном доме в Истре. По постановлению суда она лишена доступа в Интернет. Чтобы не попасть в СИЗО, она остановила продажи своих «марафонов желаний».

Оригинал материала: “Новые известия”