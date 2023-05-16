 

Скандалы: Мужа «королевы марафонов» Блиновской обвинили в сокрытии налогов

16.05.2023, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Следствие предъявило обвинение Алексею Блиновскому по делу о пособничестве в сокрытии налогов и легализации доходов

По данным столичного СКР, обвинения Блиновскому предъявили по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, санкция — до 3 лет заключения), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств в особо крупном размере, санкция — до семи лет заключения). В СК полагают, что Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, использовала схему «дробления» бизнеса. Благодаря этому она занизила полученные доходы и не уплатила за 2019–2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей.

«Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц», — говорится в сообщении.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании Блиновскому меры пресечения.

По данным телеграм-канала Shot, супруги Блиновские за год зарабатывали около миллиарда рублей. На Алексея Блиновского зарегистрировано 13 компаний (ювелирный дом, горнодобывающее предприятие, машиностроительное производство и другие). Теперь Блиновского могут отправить под домашний арест, — так же, как ранее арестовали его жену.

Напомним, Елену Блиновскую, торговавшую местами на своих «марафонах желаний» по цене от 10000 до 285000 рублей, посадили под домашний арест до 26 июня по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Она отбывает арест в своём роскошном доме в Истре. По постановлению суда она лишена доступа в Интернет. Чтобы не попасть в СИЗО, она остановила продажи своих «марафонов желаний».

Оригинал материала: “Новые известия”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07.22 / На Южной рокаде Москвы построят три новых подземных перехода

01.12.21 / В Госдуме пригрозили распустить ВОЗ, если российские вакцины не будут зарегистрированы до конца года

14.07.21 / Кронпринцесса Виктория второй год подряд отметит свой день рождения на острове Эланд

22.01.22 / У Принки Чопры и Ника Джонаса родилась дочь: новые подробности

25.11.22 / Как выбрать искуственную елку на Новый год 2023

17.02.21 / Муж королевы Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в Лондоне

20.08.22 / Мнение: Чем помогли англичане

03.08.22 / В Германии начала работу инспекция по контролю за принятием душа гражданами

09.08.20 / Задержанные в Белоруссии россияне уже проголосовали на президентских выборах

20.04.21 / Депутаты и сенаторы собрались в Манеже, чтобы отрепетировать овации к Посланию Президента Федеральному Собранию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика