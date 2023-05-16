 

“Мы выглядим неестественно”: Маликов критично взглянул на ровесников с молодежной музыкой

16.05.2023, 17:35, Новости дня
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Исполнитель хита “Звезда моя далекая” очаровывает и привлекает публику несколько десятилетий, оставаясь свежим и подтянутым. Поклонники шутят, что певец раскрыл секрет вечной молодости. В любом случае Дмитрий Маликов им не делится — чаще он радует народ рекламными роликами, чтобы на хлеб с маслом хватало, и благозвучными композициями, которые фанаты слушают с утра до ночи.

В интервью артист рассказал о проблеме коллег, которые пытаются соответствовать трендам новой музыкальной индустрии. “Взрослым артистам идти в молодежную музыку достаточно опасно. Мы выглядим там неестественно и даже, я бы сказал, немного фриково”, — объявил Дмитрий Маликов.

Певец критично взглянул на ровесников, которые начинают исполнять песни в современном ключе, но призвал старшее и младшее поколения взаимодействовать, чтобы “оплодотворять друг друга творческими идеями”. Дмитрий Маликов признался, что далеко не все новоявленные певцы ему знакомы.

Несмотря на сложившиеся условия, артист продолжает мечтать о создании песни, которая понравится людям разного возраста. Кроме того, Дмитрий Маликов готовится к юбилейному концерту в честь 35-летия музыкальной деятельности.


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