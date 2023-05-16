 

Россия потратит триллион рублей на подогрев северных морей

16.05.2023, 17:33, Разное
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В правительстве представили план, реализация которого позволит разгрузить черноморские курорты России путём перераспределения потоков отдыхающих. По мнению экспертов, единственным фактором, побуждающим жителей страны посещать юг, является температура морской воды. 

«Наша страна располагает тринадцатью морями, а не только Чёрным и Азовским. У нас есть отличные возможности для развития курортов Белого, Карского, Чукотского морей и моря Лаптевых, — заявила член экспертного совета при правительстве Зарина Догузова. — Отсутствие качественной инфраструктуры никогда не пугало россиян и всегда компенсировалось низкой стоимостью отдыха. Значит, дело исключительно в низкой температуре воды».

По итогам дискуссии чиновники пришли к выводу о необходимости повысить температуру воды в морях, относящихся к бассейну Северного Ледовитого океана, а также Беринговом и Охотском морях. В планах подогрев воды в диапазоне 18-23℃ в период с 1 мая по 1 октября. На эти цели ежегодно планируют выделят около 1 трлн рублей. 

На эти средства планируется закупить термообрудование в Китае, которое разместят на дне морей в предполагаемых курортных зонах. Это позволит создать новые туристические кластеры с современной инфраструктурой, а также решить проблему дефицита высокооплачиваемых рабочих мест Сибири и на Дальнем Востоке. Дополнительно 120 млрд рублей потратят на рекламную компанию курортов Белого моря. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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