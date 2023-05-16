Медиарейтинги губернаторов за апрель

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере-мещение за месяц Персоны Регион К-во сообщений Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 52 208 408 352,0 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 35 024 303 300,4 3 1 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 17 577 166 219,1 4 -1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 9 317 83 426,6 5 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 7 209 64 040,7 6 1 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 10 903 44 675,1 7 -1 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 086 41 575,7 8 0 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 8 746 34 671,8 9 3 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 504 25 134,6 10 0 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 4 347 23 407,9 11 -2 ГУСЕВ Александр Викторович Смоленская обл. 3 303 19 551,2 12 1 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 3 317 15 525,2 13 2 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4 737 14 236,2 14 0 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 581 13 923,5 15 -4 АНОХИН Василий Николаевич Воронежская обл. 2 706 11 172,0 16 0 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3 372 11 058,2 17 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 721 8 787,1 18 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 270 7 966,0

Мэр Москвы Сергей Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тыс. автомобилей “Москвич 3” и “Москвич 3е” для такси и каршеринга, столичный таксопарк и парк каршеринга пополнят 2 тыс. электрокаров. Также СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили индустриальный парк “Руднево”, где налажено производство беспилотников. Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая, сообщил в своем Телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал. Мэр Москвы Сергей Собянин в День космонавтики открыл детский технопарк “Наукоград”, созданный на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Христовым Воскресением.

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Порядка 200 зарубежных производственных компаний продолжают свою работу на территории Московской области, несмотря на введенные санкции против России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что всем обманутым дольщикам в регионе планируют предоставить жилье до конца текущего года. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр просвещения России Сергей Кравцов посетили гуманитарный кластер, созданный в гимназии имени Евгения Примакова в Одинцовском округе. Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах.

Власти Белгорода объявили об эвакуации жильцов из многоквартирных домов в связи с обнаружением взрывоопасного предмета на улице Шаландина, 15, где 20 апреля взорвался боеприпас с самолета Су-34 ВКС России. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Министерство обороны взорвало бомбу ФАБ-500, после обнаружения которой были эвакуированы около 3 тысяч жителей Белгорода, и был объявлен общегородской режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области подвергся атаке ВСУ с использованием беспилотника, пострадавших нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Ленинский Шебекинского городского округа подвергся обстрелу ВСУ, пострадавших нет.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Калужской области Владислава Шапши (+3). 3 апреля в Минске президент Александр Лукашенко и губернатор Владислав Шапша обсудили перспективы сотрудничества между Калужской областью и Республикой Беларусь.

Главы регионов в апреле 2023 года: