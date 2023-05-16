Медиарейтинги губернаторов за апрель
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере-мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
К-во сообщений
|
Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
52 208
|
408 352,0
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
35 024
|
303 300,4
|
3
|
1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
17 577
|
166 219,1
|
4
|
-1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
9 317
|
83 426,6
|
5
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
7 209
|
64 040,7
|
6
|
1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10 903
|
44 675,1
|
7
|
-1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 086
|
41 575,7
|
8
|
0
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 746
|
34 671,8
|
9
|
3
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 504
|
25 134,6
|
10
|
0
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 347
|
23 407,9
|
11
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Смоленская обл.
|
3 303
|
19 551,2
|
12
|
1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 317
|
15 525,2
|
13
|
2
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 737
|
14 236,2
|
14
|
0
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 581
|
13 923,5
|
15
|
-4
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Воронежская обл.
|
2 706
|
11 172,0
|
16
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 372
|
11 058,2
|
17
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 721
|
8 787,1
|
18
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 270
|
7 966,0
Мэр Москвы Сергей Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тыс. автомобилей “Москвич 3” и “Москвич 3е” для такси и каршеринга, столичный таксопарк и парк каршеринга пополнят 2 тыс. электрокаров. Также СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили индустриальный парк “Руднево”, где налажено производство беспилотников. Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая, сообщил в своем Телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал. Мэр Москвы Сергей Собянин в День космонавтики открыл детский технопарк “Наукоград”, созданный на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Христовым Воскресением.
Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Порядка 200 зарубежных производственных компаний продолжают свою работу на территории Московской области, несмотря на введенные санкции против России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что всем обманутым дольщикам в регионе планируют предоставить жилье до конца текущего года. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр просвещения России Сергей Кравцов посетили гуманитарный кластер, созданный в гимназии имени Евгения Примакова в Одинцовском округе. Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах.
Власти Белгорода объявили об эвакуации жильцов из многоквартирных домов в связи с обнаружением взрывоопасного предмета на улице Шаландина, 15, где 20 апреля взорвался боеприпас с самолета Су-34 ВКС России. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Министерство обороны взорвало бомбу ФАБ-500, после обнаружения которой были эвакуированы около 3 тысяч жителей Белгорода, и был объявлен общегородской режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области подвергся атаке ВСУ с использованием беспилотника, пострадавших нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Ленинский Шебекинского городского округа подвергся обстрелу ВСУ, пострадавших нет.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Калужской области Владислава Шапши (+3). 3 апреля в Минске президент Александр Лукашенко и губернатор Владислав Шапша обсудили перспективы сотрудничества между Калужской областью и Республикой Беларусь.
Главы регионов в апреле 2023 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере-мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
К-во сообщений
|
Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
52 208
|
408 352,0
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
35 024
|
303 300,4
|
3
|
0
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
17 855
|
243 557,0
|
4
|
3
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
17 577
|
166 219,1
|
5
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
8 581
|
100 438,6
|
6
|
4
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
9 853
|
98 833,8
|
7
|
2
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
13 429
|
91 041,3
|
8
|
-4
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
9 317
|
83 426,6
|
9
|
-3
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
9 330
|
80 686,1
|
10
|
2
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
4 893
|
71 120,2
|
11
|
14
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
10 712
|
67 630,5
|
12
|
2
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
7 209
|
64 040,7
|
13
|
-5
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
8 979
|
61 671,6
|
14
|
15
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
6 446
|
56 881,2
|
15
|
-4
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
7 117
|
53 563,1
|
16
|
7
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
8 903
|
52 109,3
|
17
|
0
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
9 238
|
51 518,5
|
18
|
1
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 743
|
48 137,8
|
19
|
19
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 465
|
47 161,7
|
20
|
2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
10 903
|
44 675,1
|
21
|
13
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
5 132
|
42 513,0
|
22
|
new
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
3 999
|
42 489,3
|
23
|
-2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7 144
|
42 450,6
|
24
|
-6
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 086
|
41 575,7
|
25
|
2
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
7 435
|
41 370,8
|
26
|
-2
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11 639
|
40 433,8
|
27
|
8
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
5 407
|
39 548,1
|
28
|
-8
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 516
|
38 632,6
|
29
|
-14
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
10 676
|
38 596,3
|
30
|
35
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 710
|
36 559,6
|
31
|
-3
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 746
|
34 671,8
|
32
|
-16
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
2 531
|
34 383,0
|
33
|
14
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 088
|
33 917,2
|
34
|
2
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
4 187
|
33 646,9
|
35
|
4
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
5 156
|
32 268,1
|
36
|
1
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
6 669
|
30 578,9
|
37
|
6
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 414
|
30 092,8
|
38
|
-25
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
5 223
|
29 767,3
|
39
|
17
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
4 534
|
29 369,4
|
40
|
1
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
7 352
|
28 854,2
|
41
|
9
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
6 732
|
25 882,6
|
42
|
-9
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
3 255
|
25 779,1
|
43
|
-12
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
5 999
|
25 725,8
|
44
|
14
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 504
|
25 134,6
|
45
|
0
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
3 768
|
24 185,6
|
46
|
16
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
5 684
|
24 127,9
|
47
|
-17
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 369
|
23 478,2
|
48
|
1
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
4 347
|
23 407,9
|
49
|
8
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 189
|
23 008,3
|
50
|
25
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 352
|
22 746,9
|
51
|
-5
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
5 278
|
22 741,7
|
52
|
-12
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
5 283
|
21 790,2
|
53
|
23
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
2 581
|
21 153,9
|
54
|
0
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 513
|
20 857,0
|
55
|
-11
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
3 213
|
20 438,3
|
56
|
-24
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
3 303
|
19 551,2
|
57
|
10
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 116
|
17 739,2
|
58
|
12
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
6 620
|
17 728,0
|
59
|
5
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 116
|
16 069,2
|
60
|
0
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
2 408
|
16 023,8
|
61
|
-2
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 317
|
15 525,2
|
62
|
-9
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 181
|
15 417,3
|
63
|
3
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
2 867
|
15 395,1
|
64
|
8
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4 780
|
14 444,4
|
65
|
3
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 737
|
14 236,2
|
66
|
-18
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 105
|
14 124,5
|
67
|
-25
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
4 552
|
14 086,5
|
68
|
-5
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 581
|
13 923,5
|
69
|
-8
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
2 060
|
13 783,8
|
70
|
8
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 830
|
13 439,1
|
71
|
-20
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 546
|
12 971,3
|
72
|
-17
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2 706
|
11 172,0
|
73
|
-2
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 372
|
11 058,2
|
74
|
-5
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 006
|
10 206,1
|
75
|
5
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 829
|
9 614,0
|
76
|
-2
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 721
|
8 787,1
|
77
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 270
|
7 966,0
|
78
|
-5
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 443
|
6 602,3
|
79
|
7
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 591
|
6 330,5
|
80
|
3
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 474
|
6 129,1
|
81
|
1
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 317
|
6 107,5
|
82
|
-1
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
1 603
|
5 260,3
|
83
|
-4
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
1 172
|
5 213,7
|
84
|
1
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 323
|
4 893,1
|
85
|
2
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
1 040
|
4 621,1
|
86
|
-2
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 076
|
4 312,1
|
87
|
1
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
790
|
2 918,2
|
88
|
-36
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
582
|
2 035,0
|
89
|
0
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
970
|
1 213,0
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