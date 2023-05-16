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Медиарейтинги губернаторов за апрель

16.05.2023, 17:17, Детали
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2023 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере-мещение за месяц

Персоны

Регион

К-во сообщений

Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

52 208

408 352,0

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

35 024

303 300,4

3

1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

17 577

166 219,1

4

-1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

9 317

83 426,6

5

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

7 209

64 040,7

6

1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10 903

44 675,1

7

-1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 086

41 575,7

8

0

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 746

34 671,8

9

3

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 504

25 134,6

10

0

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

4 347

23 407,9

11

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Смоленская обл.

3 303

19 551,2

12

1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 317

15 525,2

13

2

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 737

14 236,2

14

0

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 581

13 923,5

15

-4

АНОХИН Василий Николаевич

Воронежская обл.

2 706

11 172,0

16

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 372

11 058,2

17

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 721

8 787,1

18

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 270

7 966,0

Мэр Москвы Сергей Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тыс. автомобилей “Москвич 3” и “Москвич 3е” для такси и каршеринга, столичный таксопарк и парк каршеринга пополнят 2 тыс. электрокаров. Также СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили индустриальный парк “Руднево”, где налажено производство беспилотников. Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая, сообщил в своем Телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал. Мэр Москвы Сергей Собянин в День космонавтики открыл детский технопарк “Наукоград”, созданный на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Христовым Воскресением.

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Порядка 200 зарубежных производственных компаний продолжают свою работу на территории Московской области, несмотря на введенные санкции против России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что всем обманутым дольщикам в регионе планируют предоставить жилье до конца текущего года. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр просвещения России Сергей Кравцов посетили гуманитарный кластер, созданный в гимназии имени Евгения Примакова в Одинцовском округе. Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах.

Власти Белгорода объявили об эвакуации жильцов из многоквартирных домов в связи с обнаружением взрывоопасного предмета на улице Шаландина, 15, где 20 апреля взорвался боеприпас с самолета Су-34 ВКС России. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Министерство обороны взорвало бомбу ФАБ-500, после обнаружения которой были эвакуированы около 3 тысяч жителей Белгорода, и был объявлен общегородской режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области подвергся атаке ВСУ с использованием беспилотника, пострадавших нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Ленинский Шебекинского городского округа подвергся обстрелу ВСУ, пострадавших нет.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Калужской области Владислава Шапши (+3). 3 апреля в Минске президент Александр Лукашенко и губернатор Владислав Шапша обсудили перспективы сотрудничества между Калужской областью и Республикой Беларусь.

Главы регионов в апреле 2023 года:

Место в рейтинге

Пере-мещение за месяц

Персоны

Регион

К-во сообщений

Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

52 208

408 352,0

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

35 024

303 300,4

3

0

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

17 855

243 557,0

4

3

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

17 577

166 219,1

5

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

8 581

100 438,6

6

4

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

9 853

98 833,8

7

2

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

13 429

91 041,3

8

-4

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

9 317

83 426,6

9

-3

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

9 330

80 686,1

10

2

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

4 893

71 120,2

11

14

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

10 712

67 630,5

12

2

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

7 209

64 040,7

13

-5

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

8 979

61 671,6

14

15

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

6 446

56 881,2

15

-4

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

7 117

53 563,1

16

7

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

8 903

52 109,3

17

0

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

9 238

51 518,5

18

1

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 743

48 137,8

19

19

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 465

47 161,7

20

2

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

10 903

44 675,1

21

13

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

5 132

42 513,0

22

new

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

3 999

42 489,3

23

-2

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7 144

42 450,6

24

-6

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 086

41 575,7

25

2

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

7 435

41 370,8

26

-2

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11 639

40 433,8

27

8

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

5 407

39 548,1

28

-8

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

4 516

38 632,6

29

-14

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

10 676

38 596,3

30

35

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 710

36 559,6

31

-3

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 746

34 671,8

32

-16

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

2 531

34 383,0

33

14

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

5 088

33 917,2

34

2

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

4 187

33 646,9

35

4

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

5 156

32 268,1

36

1

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

6 669

30 578,9

37

6

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5 414

30 092,8

38

-25

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

5 223

29 767,3

39

17

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

4 534

29 369,4

40

1

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

7 352

28 854,2

41

9

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 732

25 882,6

42

-9

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

3 255

25 779,1

43

-12

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

5 999

25 725,8

44

14

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4 504

25 134,6

45

0

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

3 768

24 185,6

46

16

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

5 684

24 127,9

47

-17

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 369

23 478,2

48

1

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

4 347

23 407,9

49

8

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 189

23 008,3

50

25

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 352

22 746,9

51

-5

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

5 278

22 741,7

52

-12

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

5 283

21 790,2

53

23

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

2 581

21 153,9

54

0

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 513

20 857,0

55

-11

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

3 213

20 438,3

56

-24

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

3 303

19 551,2

57

10

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 116

17 739,2

58

12

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

6 620

17 728,0

59

5

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 116

16 069,2

60

0

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

2 408

16 023,8

61

-2

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 317

15 525,2

62

-9

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 181

15 417,3

63

3

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

2 867

15 395,1

64

8

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4 780

14 444,4

65

3

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 737

14 236,2

66

-18

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 105

14 124,5

67

-25

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

4 552

14 086,5

68

-5

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 581

13 923,5

69

-8

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

2 060

13 783,8

70

8

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 830

13 439,1

71

-20

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 546

12 971,3

72

-17

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

2 706

11 172,0

73

-2

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

3 372

11 058,2

74

-5

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 006

10 206,1

75

5

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 829

9 614,0

76

-2

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 721

8 787,1

77

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 270

7 966,0

78

-5

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 443

6 602,3

79

7

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 591

6 330,5

80

3

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 474

6 129,1

81

1

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 317

6 107,5

82

-1

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

1 603

5 260,3

83

-4

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

1 172

5 213,7

84

1

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1 323

4 893,1

85

2

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

1 040

4 621,1

86

-2

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 076

4 312,1

87

1

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

790

2 918,2

88

-36

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

582

2 035,0

89

0

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

970

1 213,0



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