 

Бейсболки с анималистичной вышивкой, канотье или федора: какие головные уборы в моде этим летом

16.05.2023, 17:20, Разное
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Без использования аксессуаров любой образ кажется незавершенным. Головные уборы являются прекрасным дополнением к одежде. Разбираем тренды на данные аксессуары на лето 2023 года. Ассортимент изделий огромен, поэтому каждый выберет то, что ему по душе.

«Восьмиклинка»

Одна из разновидностей кепки, которую можно увидеть в сериале «Острые козырьки». Там главные герои носят как раз такой головной убор. Лучше сочетать «восьмиклинку» с пиджаками или жилетами: особенно с принтом в клетку или в елочку. Отдавайте предпочтение однотонному головному убору.

Бейсболки

Классический вариант для любого времени года. Бейсболки сейчас в моде, поэтому их можно интегрировать даже в офисно-деловой стиль.

В этом году в особом почете бейсболки с принтами. Например, с анималистичными, с логотипами брендов или спортивных команд, надписями и просто рисунками (например, изображением индейца), с вышивкой и т.д.

Обратите внимание на оформление козырька. Бейсболка может быть однотонной: тогда на ее фоне цветастый козырек будет смотреться очень стильно.

Шляпа

«Федора» – классический головной убор с тремя складками на тулье. Подобную шляпу по традиции сочетают с брючными костюмами и пальто. В то же время, если головной убор с художественной росписью, с декором, тогда его смело можно носить с одеждой в молодежном стиле: например, с объемными косухами, изделиями с эффектом патины, рваными джинсами и т. д.

При выборе шляпы следует учитывать один важный фактор. Чем больше у нее поля — тем ниже вы кажетесь. Поэтому широкополые шляпы следует носить девушкам от 170 см и выше. А вот миниатюрным лучше отдать предпочтение шляпам с неширокими полями.

Есть еще одна разновидностей шляпы — это канотье. Она характеризуется неглубокой тульей.

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Больше всего подходит для создания романтичных и женственных образов. Включите такой головной убор в наряд в богемном стиле, и вы увидите, насколько элегантным и изысканным получится ваш лук.

Берет

Такие головные уборы обычно предпочитают девушки, которым импонирует французский флер. С помощью берета можно создавать кокетливые, игривые и романтичные образы. В этом году пользуются особым спросом кожаные головные уборы. Лучше носить берет чуть набок.

Панама

Удобные головные уборы, которые подходят как мужчинам, так и женщинам. Сейчас ассортимент таких изделий огромен. Их изготавливают из разных материалов: соломки, кожи, меха и т. д. На лето идеальный вариант — это панамка из хлопка. Ее легко можно интегрировать в образы в стиле спорт-кэжуал и кэжуал.

Вы можете отдавать предпочтение как однотонным головным уборам, так и тем, что с принтом. Следите за тем, чтобы панамка подходила по стилю к одежде. Например, если у вас формальный лук, тогда отдавайте предпочтение головным уборам сдержанного дизайна, без дополнительных украшений в виде рисунков и вышивок.

Полоска на волосы

Один из трендов, который поможет презентовать образ в ретро-стиле. Сочетайте такой аксессуар с кроп-топом и джинсами с низкой посадкой для создания лука в эстетике девяностых.

Выбирайте полоски на волосы с принтом, чтобы сделать данный аксессуар акцентным в вашем образе.


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