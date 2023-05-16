Небрежный пучок. Какой тренд из 90-х охотно повторяют сейчас

Есть те тренды, которые были актуальны несколько десятилетий назад и сейчас вновь вернулись. Один из таких (если говорить о парикмахерском деле) — это небрежный пучок. Разбираемся, как модернизировалась такая прическа с девяностых и по наши дни.

Назад в девяностые

Модницы из девяностых наверняка помнят фирменные прически в виде пучков от знаменитостей. Например, актриса Дженнифер Лав Хьюитт делала такую прическу с помощью крабика для волос и обязательно добавляла ключевой элемент, а именно прореженную длинную челку.

Другая актриса — Дженнифер Энистон — также неоднократно появлялась на публике с укладкой в виде небрежного пучка. Только прическу она дополняла другой деталью – челкой-«усиками». Такую челку легко сделать, скрутив две небольшие прядки спереди в жгуты.

Актуальные идеи

В принципе, вы можете взять на вооружение образы Энистон и Хьюитт. Особенно если вы умышленно выдерживаете в своем луке ретро-нотки.

Но если есть желание презентовать более современный и актуальный образ, тогда можете вдохновиться новыми идеями по трансформации такой простой в исполнении прически.

Например, вы можете создать мегаобъем и лук в стиле Памелы Андерсон. Для этого разделите челку (либо боковые пряди по обе стороны от лица) на прямой пробор, остальные волосы зафиксируйте сзади, но на максимально возможной высоте. Можете сделать начес у корней, чтобы прическа была еще пышнее.

Еще один вариант укладки — это формирование нижнего пучка, когда вы фиксируете волосы снизу сзади. При этом оставляете распущенным тонкие прядки по обе стороны от лица. Будет хорошим решением подкрутить прядки, чтобы образовались крупные локоны.

Если у вас о природы вьющиеся, кудрявые волосы, тогда все еще проще. Сформируйте небрежный пучок высоко на голове, на макушке.

Если более короткие прядки по линии роста волос возле лба выбиваются, это даже лучше.