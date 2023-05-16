Власти Санкт-Петербурга предложили штрафовать за отсутствие зубов

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В удивительном и полностью неожиданном ходе событий, власти Санкт-Петербурга объявили о введении нового закона, предписывающего штрафовать граждан за отсутствие зубов. Этот абсурдный шаг был предпринят с целью повышения уровня здоровья и качества улыбок в городе на Неве.

Согласно документу, все жители Санкт-Петербурга обязаны ежегодно проходить специальное обследование полости рта, предоставлять медицинские заключения о наличии зубов и подвергаться стоматологическим процедурам, если обнаруживается их отсутствие. Гражданам, не соответствующим новому требованию, грозит штраф в размере 5000 рублей за каждый отсутствующий зуб.

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор Владимир Кариесов, заявил: «Мы пришли к выводу, что зубы — это не только важная часть здоровья, но и ключевой элемент привлекательности горожан. Чем больше улыбающихся и здоровых людей мы увидим на улицах Санкт-Петербурга, тем лучше будет наш образ и привлекательность для туристов».

Новость о штрафах за отсутствие зубов вызвала широкий резонанс среди жителей города. Многие решили, что это просто апрельская шутка, но когда стало ясно, что это реальный закон, паника охватила население. Санкт-Петербуржцы массово стали записываться на приемы к стоматологам, а некоторые даже срочно искали сменные зубы в магазинах.

Ситуация достигла своего апогея, когда на город обрушился неожиданный спрос на зубные протезы и услуги стоматологов. Очереди из людей, желающих восстановить свою улыбку, протянулись на километры, вызывая хаос и неудовольствие.

Несколько креативных предпринимателей не заставили себя долго ждать и открыли новые магазины «Аренда временных зубов» и «Мастерская подменных улыбок». Они предлагали клиентам возможность арендовать съемные зубы на несколько дней или заказать специально разработанные маски, имитирующие безупречную улыбку.

Социальные сети заполнились фотографиями горожан с яркими, выразительными улыбками, состоящими полностью из подменных зубов. Мемы и шутки о «зубном апокалипсисе» стали популярными в онлайн-сообществах.

Некоторые жители Санкт-Петербурга, не желая платить штрафы или искать замену зубов, решили принять крайнюю меру и отправиться в походы по городу с закрытыми ртами. Они носили футболки с надписью «Зубы находятся внутри» и знаки протеста с изображением зуба с перечеркнутым штрафом.

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