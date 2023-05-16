 

Терапевт Меняйлова рассказала о противопоказаниях к горячим ваннам

16.05.2023, 17:04, Разное
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Как показывают различные исследования, принятие теплой ванны (имеется в виду при приятной температуре) может оказывать терапевтический эффект. Эта водная процедура не является безопасной для всех.

Терапевт Меняйлова предупреждает, что людям с заболеваниями сердца и сосудов следует избегать приема горячих ванн. Она сказала “Газете.Ru”, что это создает дополнительную нагрузку на сердце.

Также следует избегать процедуры при гипотонии (пониженном кровяном давлении). Анастасия Меняйлова объяснила воздействие высоких температур на кровеносные сосуды, что вызывает падение артериального давления. Гипотония может привести к потере сознания, особенно когда кровяное давление уже очень низкое.

Терапевт рекомендовала больным с высокой температурой избегать принятия ванны. Это повысит температуру, а это может привести к неблагоприятным последствиям для внутренних органов, таких как мозг или сердце.MedikForum.ru писал о том, что работа в сельской местности может стать причиной инсульта.


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