Врачи выделяют три привкуса во рту, которые могут указывать на проблемы со здоровьем

Металлический привкус – один из предупреждающих признаков потенциальных проблем со здоровьем.The Sun сообщает, что врачи определили три вкуса, которые могут указывать на проблемы со здоровьем.

Сладкий запах изо рта или вкус могут быть симптомами диабетического кетоацидоза. Это состояние возникает при диабете и резистентности к инсулину. Отсутствие чувствительности к инсулину приводит к тому, что клетки не получают достаточного количества глюкозы, необходимой для энергии. Чтобы компенсировать это, организм начинает вырабатывать энергию, используя жир, а не глюкозу. Организм вырабатывает кетоны, которые придают вашему дыханию сладость и вкус, напоминающий конфеты или перезрелые фрукты.

Британский врач Софи Ньютон утверждает, что металлический привкус во рту ощущается при многих заболеваниях, даже опасных инфекциях. Металлический привкус во рту обычно является признаком присутствия небольшого количества крови.

По словам специалиста, если вы ощущаете металлический привкус, а также испытываете трудности с дыханием, высокую температуру или даже кровь при кашле, необходимо немедленно обратиться к врачу или посетить больницу.

Доктор Азад Эйрумлу говорит, что соленый привкус может указывать на обезвоживание или недостаток жидкости. Организм будет вырабатывать меньше слюны, чтобы попытаться “сохранить” воду, поэтому соленый вкус пищи будет более интенсивным.

По его словам, недостаток слюны может указывать на серьезные проблемы, особенно если он сопровождается такими симптомами, как боль в горле или затрудненное глотание, неприятный запах изо рта и ощущение сухости и липкости. Симптомы инсульта, диабета, болезни Альцгеймера или аутоиммунных заболеваний, таких как ВИЧ и синдром Сьогренса, могут быть похожими.MedikForum.ru ранее писал о заболеваниях, которые могут вызывать головную боль.