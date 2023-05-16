Скандалы: Новые сроки за старые дела

Почему красноярские правоохранители решили припомнить Анатолию Быкову совершённые много лет назад преступления

На днях в Красноярске суд вынес очередной вердикт бывшему депутату и алюминиевому магнату, а ныне – криминальному авторитету Анатолию Быкову, приговорив его к 11 годам лишения свободы по делу о подстрекательстве к убийству предпринимателя Андрея Николова (ч. 4 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Поскольку ранее он уже был осуждён на 13 лет, по совокупности наказаний ему назначили 17 лет колонии строгого режима.

На «подходе» третье дело – заказное убийство «криминального авторитета» Владимира Филиппова, которое было совершено в далёком 1998 году. Так что, 17 лет – срок далеко не окончательный.

Безусловно, такое преступление как убийство не имеет срока давности, но в случае с Быковым нерасторопность правоохранительных органов выглядит весьма странно.

Имя скромного учителя физкультуры из захолустного городка Назарово, в одночасье ставшего алюминиевым магнатом и королём преступного мира Сибири, много лет наводило ужас на красноярцев. Молва уже тогда приписывали все «раскрытые» ныне заказные убийства Быкову и его «братве».

Но органы не торопились с выводами, и только в 2021 году Анатолия Быкова признали виновным в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были совершены в 1994 году. Непосредственный исполнитель преступления Чучков решил «вспомнить» что заказчика спустя 25 лет, когда его срок отбывания наказания подошёл к концу. Своё решение дать показания против Быкова он объяснил тем, что, находясь в тюрьме, ни он, ни его близкие так и не дождались обещанной помощи, хотя Анатолий Петрович все эти годы был весьма состоятельным человеком…

Примерно по той же «схеме» «проснулась память» и у киллера, расправившегося с предпринимателем Андреем Неколовым в 2005 году. Дескать, Быков, якобы обещал ему за убийство 50 тысяч долларов, а заплатил только 10. Вот раздосадованный исполнитель и решил сдать «заказчика», понимая, что этих денег он уже никогда не дождётся. Таким образом, в деле Быкова появился ещё один эпизод. Кроме убийства Неколова Быкову вменяли заказ неудачного покушения на своего бывшего соратника Андрея Грабовского, который был тогда вице-президентом краевой федерации бокса. Но по этому эпизоду бывшего «алюминиевого короля» судить не стали – за давностью лет. Стоит заметить, что сам Грабовский был в 2020 году осуждён на 13 лет как заказчик убийства бывшего заместителя начальника межрайонного угрозыска Сергея Назарова, который на момент своей гибели был уже предпринимателем. Вся эта череда криминальный смертей была связана с переделом рынка по утилизации бытовых отходов.

Кстати, Андрей Грабовский к моменту своего задержания давно «отошёл от дел», переехал в Москву и тихо-мирно тренировал юных боксёров в одной из столичных секций. «Сел» он по той же схеме, что и Быков – киллер, молчавший после убийства Назарова 14 лет, вдруг решил «вспомнить» кто был заказчиком преступления.

Именно с ареста и осуждения Грабовского началась череда неприятностей у Анатолия Быкова, и это, судя по всему, не просто совпадение. В 2020 году его противостояние с красноярским губернатором Александра Уссом достигло своего апогея.

У Быкова со всеми красноярскими губернаторами отношения складывались непросто. Либерал и реформатор Валерий Зубов демонстративно дистанцировался от него, Александр Лебедь во время избирательной компании беззастенчиво попользовался быковским кошельком, а после своего избрания «упрятал» его за решётку. Впрочем, тогда «алюминиевый король» отделался сравнительно легко, получив в итоге условный срок за неудачную попытку заказать убийство другого криминального авторитета – Вилора Струганова. Мощная финансовая подушка «норникелевых» губернаторов Хлопонина и Кузнецова позволяла им не считаться с растерявшим к тому времени значительную часть своих капиталов Быковым. Не умел он найти общего языка и с Толоконским. Другое дело – Александр Усс, с которым его многое связывало ещё с девяностых.

Некоторые СМИ до сих пор считают, что Быков и Усс могут иметь отношение к резонансному убийству красноярского журналиста Вадима Алферьева, которое было совершено в 1995 году и до сих пор не раскрыто. Вадим занимался журналистскими расследованиями, при этом, Усс и Быков не раз становились героями его публикаций. В частности, репортёр писал о возведении роскошных коттеджей в элитном поселке «Удачный», где, судя по всему, строились и роскошные Александра Усса занимавшего кресло вице-губернатора. Губернатором в ту пору был Валерий Зубов, и злые языки уже тогда говорили, что убийство Алферьева – это «подарок» Быкова своему приятелю Уссу. Но прошло уже почти 30 лет, а официально имена заказчиков этого преступления так и не названы…

На рубеже веков Усс, который тогда уже был спикером Законодательного Собрания, и Быков «плечом к плечу» противостояли губернатору Александру Лебедю, который тогда всерьёз «прижал» местную элиту и попытался дать бой местным криминальным авторитетам, но внезапно погиб в загадочной авиакатастрофе в Саянских горах…

Разумеется, после того как его Александр Усс стал красноярским губернатором, Анатолий Быков рассчитывал, что его давний сподвижник поможет вернуть ему утраченные позиции. Но Александр Викторович предпочёл дистанцироваться от своего бывшего приятеля. Последний, получается, воспринял это как предательство и развязал в крае беспощадную информационную войну, благо, губернатор давал предостаточно поводов для самой жёсткой критики.

Ответ не заставил себя ждать: об обширных знакомствах в судебных и правоохранительных органах профессора уголовного права Александра Усса в Красноярске знают все: едва ли не половина судей и прокуроров края – считаются его бывшими студентами. Более того – советником губернатора стал бывший начальник краевого ФСИН генерал-майор Владимир Шаешников. По странному стечению обстоятельств, после его назначения, у отбывающих длительные тюремные сроки киллеров стала просыпаться память и начали развязываться языки. Быкову стало не до информационных войн.

Но, судя по тому, как начали развиваться события, процесс начинает выходить из-под контроля. Вряд ли после своего ухода с поста губернатора Александр Усс будет заинтересован в том, чтобы на Быкова заводились новые дела. Ведь на ход их расследования он повлиять больше не в силах, и запущенный маховик правосудия вполне может обернуться против него самого. Так, в Красноярске вновь заговорили о необходимости установить мемориальную доску журналисту Алферьеву, погибшему в 90-х. И если уж стали раскрываться стародавние убийства криминальных авторитетов, то установить истину в деле репортёра, отдавшего жизнь за правду – дело чести для правоохранительной системы.

Андрей Козлов

Оригинал материала: “Наша Версия”