Флагман Redmi K60 Ultra выйдет в июле

Инсайдеры раскрыли характеристики нового неанонсированного флагманского смартфона Redmi K60 Ultra.

Вместе с тем официальная премьера девайса состоится в июле, когда производителем будут раскрыты все возможности смартфона. Кроме того, новый аппарат Redmi K60 Ultra имеет топовый восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9200+. Производитель обещает высокое качество отображения новых игр, которые превзойдут по отображению остальных конкурентов.

Также указано, что модель обладает плоским дисплеем с высоким разрешением 1,5К с частотой обновления 144 Гц. С задней части смартфона установлен главный датчик 50 мегапикселей. Емкость встроенной батареи достигает 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.