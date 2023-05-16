 

Флагман Redmi K60 Ultra выйдет в июле

16.05.2023, 16:20, Разное
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Инсайдеры раскрыли характеристики нового неанонсированного флагманского смартфона Redmi K60 Ultra.

Вместе с тем официальная премьера девайса состоится в июле, когда производителем будут раскрыты все возможности смартфона. Кроме того, новый аппарат Redmi K60 Ultra имеет топовый восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9200+. Производитель обещает высокое качество отображения новых игр, которые превзойдут по отображению остальных конкурентов.

Также указано, что модель обладает плоским дисплеем с высоким разрешением 1,5К с частотой обновления 144 Гц. С задней части смартфона установлен главный датчик 50 мегапикселей. Емкость встроенной батареи достигает 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.


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