 

В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги

16.05.2023, 16:19, Новости дня
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Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 12:33. Возгорание произошло на территории частного предприятия по утилизации вторичного сырья в отдельно стоящем одноэтажном ангаре.

Угрозы распространения огня нет. Сведений о пострадавших не поступало.

На месте работают спасатели. К тушению пожара привлечен вертолет К-32 Московского авиационного узла.

Ранее МЧС сообщило, что в Москве в Южном Бутове рядом с торговым центром горел мусорный контейнер, пожар потушен, передает RT.


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