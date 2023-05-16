В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 12:33. Возгорание произошло на территории частного предприятия по утилизации вторичного сырья в отдельно стоящем одноэтажном ангаре.

Угрозы распространения огня нет. Сведений о пострадавших не поступало.

На месте работают спасатели. К тушению пожара привлечен вертолет К-32 Московского авиационного узла.

Ранее МЧС сообщило, что в Москве в Южном Бутове рядом с торговым центром горел мусорный контейнер, пожар потушен, передает RT.