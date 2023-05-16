Тональную основу лучше наносить пальцами отрывистыми движениями: хитрости возрастного макияжа

С возрастом происходят изменения кожи лица. Поэтому следует относиться к процессу нанесения макияжа и к выбору косметики максимально аккуратно. Воспользуйтесь рекомендациями, чтобы подчеркнуть преимущества своей внешности и скрыть некоторые возрастные недостатки. Вот советы, которые наверняка вам пригодятся.

Лицо

Тон лица является одним из главных элементов для возрастного макияжа, потому постарайтесь сделать его максимально равномерным. Нанесите для начала увлажняющий крем и дайте ему возможность впитаться в кожу. Затем принимайтесь за тональную основу, которая не должна сильно отличаться от вашего натурального тона. Также необходимым условием является ее легкая структура, которая не является чрезмерно маскировочной, однако обладает разглаживающим эффектом и поможет скрыть мелкие морщинки. Наносите крем пальцами, именно отрывистые движения помогают лучше замаскировать расширенные поры.

Тот же тонирующий крем следует нанести на область вокруг глаз. При необходимости следует промокнуть кожу спонжем, чтобы снять остатки косметики и сделать растушевку максимально равномерной.

Затем можно использовать увлажняющий консилер, нанося его точечно на определенные участки лица (внутренние и внешние уголки глаз, носогубные складки, и область вокруг контура губ). Отличной идеей будет припудрить лицо рассыпчатой пудрой (включая веки).

Брови

Очертите брови по нижней линии светло-розовым карандашом, чтобы глаза казались более открытыми, а брови – не слишком низкими и хмурыми. Всегда отдавайте предпочтение бровям в форме запятой, а не полукруга.

Не используйте черный цвет. Лучше выберите коричневый, причем не карандаш, а тени, которыми можно прорисовать всю линию бровей. Можно также использовать цветной гель для бровей.

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Глаза

Для макияжа глаз также не рекомендуется использовать черный цвет. Терракотовый и кирпично-красный цвет теней будет подчеркивать покрасневшие глаза, фиолетовые и синие тени акцентируют внимание на темных кругах под глазами, салатовые и оранжевые тени также не стоит использовать для возрастного макияжа. Подводка, скорее всего, ляжет неравномерно, поэтому от нее лучше отказаться, глянцевые тени не подойдут, лучше выбрать матовые. Не стоит сильно красить нижние ресницы. Также не рекомендуется использовать объемную и удлиняющую тушь, лучше отдать предпочтение обычной, без дополнительных свойств.

Перед нанесением теней следует слегка припудрить верхнее веко, после чего нарисовать стрелку из теней нейтральных цветов, начиная от внутреннего уголка глаза и продолжая за пределы внешнего. После накладываются непосредственно сами тени на верхнее веко со сосредоточением темного цвета исключительно в области внешнего уголка глаза (тени на верхнем веке должны быть светлыми). После следует умеренно покрыть ресницы тушью. Если ресницы стали короткими и редкими, есть смысл их заменить накладными пучками. Следите за тем, чтобы они не были слишком длинными и обязательно проведите линию между ресницами (подводкой или карандашом), чтобы скрыть пробелы между пучками ресничек.

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Губы

Они требуют не меньше внимания. Вместо помады можно использовать карандаш, которым слегка обвести контуры (можно слегка выйти за их пределы, если губы слишком тонкие). Если не привыкли обходиться без помады, выбирайте легкую кремовую текстуру. Помада должна быть увлажняющей, матовые под запретом, перламутровый отлив также нежелателен. Следует отдать предпочтение теплым тонам, идеально подойдут персиковые, коралловые и розовые оттенки. Для вечернего макияжа можно использовать помаду потемнее, но придерживаться теплой концепции.

Скульптурирование

При возрастном макияже не допускается жесткой коррекции, однако не помешает воспользоваться техникой скульптурирования. Используйте темный корректор для нанесения на область подбородка, затем область под подбородком. Можно слегка затемнить скулы и крылья носа. На щеки нанесите немного розовых румян (также можно это сделать при помощи пальцев).

Для придания лицу свежести рекомендуется нанести немного хайлайтера над верхней губой, на скулы и переднюю поверхность спинки носа.

Маленькие хитрости

При выборе тональной основы следует обращать внимание на легкую консистенцию, а также на удачный оттенок, идеально сочетающийся с тоном кожи. Задачей декоративной косметики является замаскировать небольшие дефекты, создать естественное покрытие. Она не должна быть подтягивающей и разглаживающей морщины, это функции ежедневных средств по уходу за кожей. Поэтому старайтесь не выбирать слишком плотную текстуру тональной основы, не использовать ее на несколько тонов темнее кожи, а также не забывать о том, что красивый макияж — это не только лицо, но и шея (имеется в виду то, что надо постараться не делать резких переходов).

Серые пигментные пятна можно убрать консилером лилового цвета, коричневые — розового.

Макияж глаз следует проверять на открытых веках. Краситься с закрытыми глазами не рекомендуется, поскольку не исключено, что при открывании глаз вашей работы не будет видно.