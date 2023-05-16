Базальная скорость метаболизма. Учимся рассчитывать и менять

Базальная скорость метаболизма (БСМ) — это количество калорий, сжигаемых в состоянии покоя. Знание данного показателя поможет вам узнать потребности вашего тела в энергии для выполнения жизненно важных процессов. Речь идет прежде всего о дыхании, кровообращении, пищеварении и поддержании необходимой температуры тела. Более высокая БСМ указывает на то, что у вас активный метаболизм и вам нужно больше калорий, чтобы поддерживать активность организма. Остановимся на этом вопросе более подробно в сегодняшней статье.

Какие факторы влияют на данный показатель

Ниже приведены некоторые факторы, влияющие на базальную скорость метаболизма:

Возраст. Ваш метаболизм замедляется с возрастом из-за потери мышечной ткани, а также из-за молекулярных изменений, происходящих в неврологической и гормональной системах. Таким образом, с возрастом можно обнаружить снижение БСМ. Мышечная масса. Наличие большой мышечной массы увеличивает использование калорий. Как следствие, такому человеку требуется высокая БСМ для удовлетворения потребностей организма. Размер тела. Люди с высоким ростом и большим весом имеют высокую БСМ, потому что у них больше органы по размеру и жидкости в организме для метаболизма. Пол. По словам специалистов, у мужчин обычно более быстрый метаболизм, чем у женщин. Как следствие, БСМ выше, чем у женщин. Физическая активность. Этот фактор увеличивает мышечную массу, следовательно, для выполнения простых метаболических реакций потребуется больше калорий, что повышает БСМ. Факторы окружающей среды. Экстремальные условия окружающей среды, такие как высокие или низкие температуры, могут заставить ваше тело работать с большей нагрузкой, чтобы поддерживать нормальную температуру. Гормональные особенности. Гормональный дисбаланс, сопровождающий патологии щитовидной железы, может увеличивать или уменьшать БСМ. Диета. Продукты в ежедневном рационе сильно влияют на скорость метаболизма. Не зря говорят, что мы то, что мы едим. В то время как некоторые продукты повышают БСМ, другие снижают данный показатель. Кофеин и никотин могут увеличить БСМ, поскольку содержащиеся в них вещества активизируют метаболизм. Генетика. Некоторые люди имеют более высокую БСМ из-за своих генов, а также наличия генетических дефектов.

Базальная скорость метаболизма и скорость метаболизма в состоянии покоя: в чем разница?

В первую очередь необходимо отметить, что это два способа оценки энергетических затрат, используемых телом для выполнения различных метаболических действий. БСМ — это более строгое измерение энергии, которое ваше тело использует для основных функций (таких как дыхание, кровообращение и работа органов), тогда как скорость метаболизма в состоянии покоя — это затраты энергии во время обычного состояния, т.е. без тренировок, например во время сна.

Фактически оба понятия обозначают одно и то же, разница есть только для клинических исследований. Чтобы измерить свою БСМ дома, нужно знать вес, рост и возраст, а поможет в этом приведенная ниже формула.

Как найти базальную скорость метаболизма

Для мужчин воспользуйтесь следующей формулой: БСМ = 66,5 + (13,75 × вес в кг) + (5,003 × рост в см) – (6,775 × возраст в годах).

Для женщин используйте эту формулу: БСМ = 655,1 + (9,563 × вес в кг) + (1,85 × рост в см) – (4,676 × возраст в годах).

Связь между базальной скоростью метаболизма и уровнем физической подготовки

Идеальная БСМ для вашего возраста и пола указывает на то, что у вас оптимальная скорость метаболизма для всех биохимических процессов в организме. Знание этого показателя поможет похудеть при необходимости и сократить ненужные калории. Поскольку БСМ — это минимальная потребность в калориях, для похудения вы должны потреблять калорий лишь немного больше. Вот почему любители фитнеса так часто высчитывают для себя данный показатель.

Способы поддержания здорового обмена веществ

Далее в статье представлены способы, с помощью которых вы можете поддерживать здоровую БСМ:

Готовьте себе здоровый завтрак каждое утро. Выполняйте кардио с силовыми тренировками не менее 20 минут в день. Включите в свой рацион источники нежирного белка. Ешьте регулярно, не морите себя голодом в течение долгих часов. Употребляйте достаточное количество калорий (более 1200 ккал/день).

Соблюдение этих достаточно простых принципов позволяет чувствовать себя хорошо и проживать здоровую жизнь.