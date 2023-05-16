 

Ипотеку чаще всего оформляют на “вторичку”

16.05.2023, 14:58, Разное
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В апреле большинство ипотечных кредитов, выданных в России, было направлено на приобретение вторичных квартир – 69%. На долю первичного сегмента пришлось около четверти сделок и еще 5% – на сегмент ИЖС, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Хотя доля сегмента индивидуального жилья невелика, здесь фиксируются рекорды выдачи. Так, в апреле банк выдал кредитов на рекордные 23 млрд рублей против 18,9 млрд рублей месяцев ранее. Ожидается, что итоговый объем выдач в текущем году в восемь раз превысит показатели 2021 года и составит 200 млрд рублей.

Больше всего займов на “вторичку” – 80% от всех выданных ипотечных кредитов – было оформлено в Челябинской области. В Москве и Петербурге на ипотеку на готовые квартиры пришлось по 55%, в Подмосковье – 66%.

Больше всего ипотеки на новостройки было оформлено в Петербурге – 39% от всех выданных жилищных займов. Москва лишь немного отстает от Северной столицы с показателем в 38%.

После ограничений на ипотеку под 0%, введенных Центробанком, ставки на рынке новостроек начали предсказуемо расти. Если в конце прошлого года средняя ставка на строящееся жилье составляла 3,5% годовых, то к концу марта – уже 5,57% годовых. При этом на рынке “вторички” ставки почти не изменились, хотя и остаются на довольно высоком уровне – 10,1%.


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