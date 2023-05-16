Контрастная строчка как хитовое украшение одежды – 2023: как стилизовать модный элемент в своих нарядах

Есть разные варианты декора в одежде, например фурнитура, стразы. Но существует еще один необычный, но очень хитовый вариант. Речь идет о контрастной строчке. Тренд новый, а потому модницам наверняка будет интересно узнать, как гармонично стилизовать его в своих нарядах.

Платье или сарафан

Эти изделия — мастхэв на предстоящее лето, поскольку они удобные и не стесняющие движений. Платье или сарафан с контрастной строчкой выглядит так, как будто потребовалось приложить немало усилий для того, чтобы сшить вещь. На самом же деле носительнице такой одежды швы точно не мешают. Это просто принт, который придает изделию оригинальности.

С помощью платья с контрастной строчкой вы можете визуально вытянуть силуэт, чтобы казаться стройнее. Для этого берите изделие с вертикальными строчками.

Если собираетесь на вечеринку или на свидание, не бойтесь надевать платье, которое облегает фигуру. На таком изделии контрастная строчка будет смотреться особенно эффектно, подчеркивая изгибы вашего тела.

Монохромный образ

Как мы часто комбинируем изделия одних и тех же оттенков. Почему бы не создать монохромный образ, включив в него вещи не только одного цвета, но также и одного дизайна? Подберите верх и низ с контрастной строчкой для создания целостного и гармоничного ансамбля. Дополните образ аксессуарами, которые по стилистике будут перекликаться с одеждой. Например, это может быть сумочка с контрастной строчкой.

Свитер оверсайз

Многие девушки любят свитера оверсайз, однако нередко имеют проблемы с их стилизацией. Дело в том, что очень часто данные изделия выглядят бесформенными и не модными. На полках в шкафу они производят впечатление больших мотков ниток без определяющих элементов. Но стоит включить контрастную строчку в однотонный большой свитер — и вещь преображается прямо на глазах. Подобный декор однозначно украсит и преобразит свитер оверсайз, сделает его яркой вещью в вашем гардеробе.

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Готовые комплекты

Сейчас в моде комплекты, состоящие из двух элементов. Например, это может быть кроп-топ и штаны с высокой посадкой. Подобная одежда в монохроме может показаться скучной. Однако если на изделиях появляется декор в виде контрастной строчки, то они преображаются на глазах. Используйте строчку для того, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры и замаскировать недостатки. Например, с помощью контрастных швов на топе можно визуально увеличить бюст.

Верхняя одежда

Контрастная строчка может присутствовать на любом изделии: не только на джинсах или топах, но также и на верхней одежде. Если вы ищете базовый предмет гардероба, который не будет слишком ярким и привлекающим к себе внимание, тогда отдайте предпочтение тому, где контрастная строчка находится на небольших участках. Например, на манжетах или двубортном воротнике. Тогда изделие прекрасно интегрируется в любой лук, даже формальный офисно-деловой.

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Джинсы

Джинсы с контрастной строчкой смотрятся очень нарядно. Поскольку сам по себе такой декор в виде заметных швов является самобытным, убедитесь в том, что на штанах больше нет других украшений (например, заклепок, вышивки, страз и т. д.). Сочетайте такие джинсы с топом нейтрального оттенка, тоже без дополнительных украшений.

Присмотритесь к джинсам с экстремально завышенной талией, когда верхняя часть брюк даже напоминает корсет. Такие нынче в моде.

Джинсовая куртка

Любые изделия из денима точно стоит включить в свой гардероб, поскольку сейчас наблюдается волна их популярности. Джинсовая куртка темного оттенка с белыми строчками идеально впишется как в повседневный, так и в формальный лук. Вы можете сыграть на контрасте, сочетав такой молодежный предмет гардероба с элегантным платьем или юбкой миди. Дополните образ туфлями на шпильках.

Комбинезон

Комбинезоны давно перестали считаться рабочей униформой. Сейчас многие модницы отдают им предпочтение и любят за удобство и комфорт. Комбинезон с контрастной строчкой — уже готовый самобытный наряд, который не нуждается в дополнительных вспомогательных элементах. Если будете подбирать к нему обувь, тогда остановитесь на чем-то неброском, нейтральном. Например, на туфлях телесного цвета. Если комбинезон короткий, то благодаря обуви такого цвета вы сможете создать иллюзию бесконечных ног и выглядеть стройнее.