Цветной френч как свежая новинка конца весны: самые модные оттенки и дизайны освежающего руки маникюра

Классический французский маникюр сегодня модернизирован. На смену традиционному розовому-белому миксу пришли лаки других оттенков. Поэтому появилось больше свободы для творчества и креатива. Вдохновляемся идеями эффектных маникюров.

В зеленом цвете

Зеленый цвет — самый трендовый летом-2023. А это означает, что вы можете создавать френч с обрамлением такого оттенка. В качестве базы используйте полупрозрачный с розовинкой лак: им покройте всю ногтевую пластину. Если у вас длинные ногти, то вы можете сделать не однотонную зеленую окантовку, а нарисовать на кончиках причудливые узоры.

Или можно рассмотреть другой вариант дизайна.

Если у вас есть лаки темно-зеленого и свело-зеленого оттенков, тогда чередуйте их, когда будете делать обрамление кончиков ногтей.

В оттенках синего

Нежно и изысканно смотрится обновленный френч с окантовкой в разных оттенках синего. Обратите внимание, что на разных ногтях разные цвета: от насыщенного синего до бледно-голубого. Если хотите, то можете пару ногтей покрыть однотонным синим лаком. Тогда френч будет на остальных ногтях.

Градиент

Знаете ли вы, что градиент можно использовать не только при оформлении всего ногтя, но и просто кончика? Правда, для этого потребуется сноровка и опыт, но можно порепетировать и «набить руку» до наступления лета. Чем длиннее у вас ногти, тем проще вам буде сделать переход из одного яркого оттенка в другой. Чтобы маникюр получился аккуратным, используйте трафарет.

Красно-белый

Этой весной обязательно попробуйте сделать маникюр в бело-красном цвете для создания гламурного образа. Чтобы дизайн получился более современным и привлекательным, оформите окантовку по-разному. Например, на части ногтей закрасьте кончики красным лаком, а чуть ниже проведите тонкую белую полоску. На остальных ногтях сделайте в точности да наоборот: пусть основным цветом окантовки будет белый, а полоска — красная.

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Дополните такой маникюр украшениями из золота, ведь золотистый цвет красиво сочетается с красным.

Оранжевый

Оранжевый, как и желтый, ассоциируется с солнцем и теплой погодой. Если есть желание создать жизнеутверждающий маникюр, тогда делайте окантовку лаком такого теплого оттенка. В качестве основы используйте прозрачный лак.

Подобный маникюр особенно эффектно смотрится на девушках со смуглой кожей.

Цветной

Вы можете создать креативный дизайн, используя лаки разных ярких цветов. Например, красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый и т. д. Сделайте разную окантовку с использованием всех оттенков, которые имеются в наличии. Тогда у вас получится забавный маникюр, который хорошо впишется в повседневный образ. Кстати, подобный дизайн будет очень уместен как для отпуска, лета, пляжа.

С точками

Оригинальная идея окантовки — это не проводить округлую линию, а просто нарисовать на кончиках ногтей точки разных оттенков. У вас получится забавное обрамление. В качестве основного лака необязательно использовать прозрачный или чуть розоватый. Вы можете выбрать любой оттенок пастели. Например, бледно-фиолетовый.

С золотистой линией

Можно красиво отделить окантовку от основной части ногтя с помощью золотистой мерцающей полоски (смотрите главное фото в начале статьи). Для такого декора можно использовать готовые наклейки либо нарисовать округлую линию самостоятельно лаком.

Обратный френч

Обычно окантовка во французском маникюре делается на кончиках ногтей. А почему бы тогда не попробовать другой вариант: сделать окантовку у основания ногтей? Смотрится такой вариант не менее эффектно. Цвет окантовки выбирайте на свой усмотрение. Но помните, что весной и летом все же лучше отдавать предпочтение лакам ярких оттенков.