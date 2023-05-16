 

В Красноярском крае из-за сильного ветра отменены все виды грибных супов

16.05.2023, 14:31, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В Красноярском крае введено экстренное ограничение на приготовление всех видов грибных супов из-за необычайно сильного ветра, бушующего на территории региона. Ситуация стала предметом насмешек в социальных сетях и вызвала бурное обсуждение среди жителей.

Власти региона приняли данное решение после того, как ветер начал уносить горячий грибной суп прямо из кастрюль. По словам свидетелей, «летающие» порции супа стали обычным явлением. Некоторые утверждают, что видели, как грибной суп, поднятый ветром, пролетел более десяти метров в воздухе.

«Мне всегда нравилось, как пахнет свежеприготовленный грибной суп, но когда я увидел, как он парит в воздухе, я был шокирован», — говорит местный житель Владимир.

Власти Красноярского края, неравнодушные к безопасности своих жителей, официально запретили приготовление всех видов грибного супа до улучшения погодных условий. «Мы не хотим, чтобы наши граждане столкнулись с неприятностями из-за летающих тарелок с супом», — заявил губернатор региона.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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