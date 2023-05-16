 

Мнение: Что случилось с Медведевым?

16.05.2023, 14:25, Разное
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Блогер Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, в последнее время не часто радует читателей своего Telegram-канал новыми текстами.

9 мая поздравил с Днем Победы! И пропал.

12 мая Медведев напомнил о себе текстом о президенте Украине

Дословно:   «Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причём не от своих рук.

Кто как умрёт, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы.

Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда».


Отсюда

Выложил Медведев этот текст 12 мая и снова пропал. Уже четыре дня блогер Медведев помалкивает.

Что случилось? Медведева завалили работой в Совбеза и ему некогда блогерствовать? Попросили сбавить обороты? Или исписался? Что-то свежее, новое не придумывается, а повторяться – воспитание не позволяет?

Есть еще какие версии?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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