Мнение: Что случилось с Медведевым?
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Блогер Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, в последнее время не часто радует читателей своего Telegram-канал новыми текстами.
9 мая поздравил с Днем Победы! И пропал.
12 мая Медведев напомнил о себе текстом о президенте Украине
Дословно: «Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причём не от своих рук.
Кто как умрёт, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы.
Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда».
Отсюда
Выложил Медведев этот текст 12 мая и снова пропал. Уже четыре дня блогер Медведев помалкивает.
Что случилось? Медведева завалили работой в Совбеза и ему некогда блогерствовать? Попросили сбавить обороты? Или исписался? Что-то свежее, новое не придумывается, а повторяться – воспитание не позволяет?
Есть еще какие версии?
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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